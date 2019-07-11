  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Любка

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Війна на Донбасі. Кремль готує ще одну блискучу спецоперацію

    • Андрій Любка

      Український письменник

    • Розсилка
    <span>&laquo;Червоні лінії&raquo; для влади. У столиці України активісти провели акцію протесту під гаслом &laquo;Не перетинай червону лінію!&raquo;. Київ, 4 липня 2019 року</span> - Війна на Донбасі. Кремль готує ще одну блискучу спецоперацію
    «Червоні лінії» для влади. У столиці України активісти провели акцію протесту під гаслом «Не перетинай червону лінію!». Київ, 4 липня 2019 року

    Російська Федерація перейшла в повномасштабний наступ

    Російська Федерація перейшла в повномасштабний наступ на міжнародному фронті. Через млявість і недосвідченість нової української влади дії Кремля виявилися надзвичайно успішними. Повернення в ПАРЄ без звільнення українських моряків та неповної виплати боргів – хіба ж це не блискуча дипломатична перемога? На жаль, відсутність реалістичної української зовнішньополітичної стратегії може стати родючим ґрунтом для нових перемог Росії.

    Ех, ПАРЄ…

    Повернення російської делегації в Парламентську асамблею Ради Європи здивувало українців своїм особливим цинізмом. Адже зазвичай для досягнення компромісу сторони роблять взаємні кроки назустріч, ідуть на поступки чи бодай вибачаються за свої помилки. А у випадку з ПАРЄ Росія, яка порушила всі мислимі й немислимі закони та правила, повернулася в зал засідань з тріумфом, не визнавши жодної провини за собою.

    Подейкують, в обмін на повернення в ПАРЄ російська влада пообіцяла сплатити борги й звільнити полонених українських вояків. Утім, вкотре виявилося, що домовленості з Росією нічого не варті: Кремль не збирається виплачувати борги за роки, поки російська делегація перебувала під санкціями, а наші моряки досі в тюрмах.

    Ситуація з ПАРЄ цікава насамперед тим, що це не Росія докладала зусиль для зняття санкцій, а навпаки – Європа вмовляла її повернутися в обмін на сміховинні поступки. Виходить, що можна розпочати війну й анексувати чужу територію, збивати цивільні літаки й убивати мирне населення, агресивно втручатися у вибори в інших країнах, а згодом на все це заплющать очі, якщо ви підете на «поступки». Але ж хіба виплата невеликої (як на масштаби міжнародних організацій) суми й звільнення моряків, щодо невинності яких уже є рішення морського Трибуналу, – це поступки?!

    Читайте також

    Учасники пікету біля посольства Австрії в Україні на знак протесту проти рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення представників Росії у ПАРЄ. Київ, 25 червня 2019 року
    Учасники пікету біля посольства Австрії в Україні на знак протесту проти рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення представників Росії у ПАРЄ. Київ, 25 червня 2019 року

    Наступний крок – повернення Донбасу?

    Втома міжнародної спільноти від конфронтації з Росією настільки велика, а неспроможність нової української влади дієво протистояти гібридній війні настільки очевидна, що нам варто готуватися до нових «сюрпризів» на міжнародному фронті.

    Усе вказує на те, що після бліцкригу в ПАРЄ Кремль готується провернути ще одну блискучу спецоперацію – «повернути» Україні Донбас. Активність щодо розведення військ, прямі зустрічі Медведчука з представниками проросійських терористів, заклики Путіна зняти блокаду, заяви команди Зеленського про референдуми на Донбасі – все це ланки одного ланцюга, що готують міжнародну й українську спільноти до нової «гібридної поступки».

    Не виключаю, що зовсім скоро Росія й справді може вивести свої війська й повернути Україні контроль над кордонами на Донбасі. В очах Заходу це буде великий крок для «примирення», підстава забути про анексію Криму та інші кремлівські злочини.

    Для України ж таке «повернення» Донбасу стане пострілом собі в голову. Адже означатиме фактичну федералізацію (регіональні мови, амністія для сепаратистів і бойовиків, право вето для Донбасу на питання української зовнішньої політики), відмову від курсу на ЄС та НАТО, тобто повернення в стан так званого «нейтралітету», а насправді – в зону російського впливу.

    Табличка, яку повісили на будівлю адміністрації президента України під час акції проти «капітуляції та реваншу проросійських сил в Україні». Київ, 10 червня 2019 року
    Табличка, яку повісили на будівлю адміністрації президента України під час акції проти «капітуляції та реваншу проросійських сил в Україні». Київ, 10 червня 2019 року

    Укупі зі зростаючим медійним впливом Медведчука та кількома мільйонами донбаських виборців, що після 5 років промивання мізків дисципліновано голосуватимуть за прокремлівські партії, це стане останньою крапкою в російсько-українській війні. Повною й абсолютною перемогою Кремля.

    Так, гібридною, а не воєнною, але від того не менш гіркою.

    Джерело: Радіо Свобода

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ЄС Росія Донбас НАТО вибори війна Європа ПАРЄ партії Україна влада амністія населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Леонід Радзіховський
    Леонід Радзіховський

    Публіцист

    Матвій Ганапольський
    Матвій Ганапольський

    Оглядач

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ