Війна на Донбасі. Кремль готує ще одну блискучу спецоперацію

«Червоні лінії» для влади. У столиці України активісти провели акцію протесту під гаслом «Не перетинай червону лінію!». Київ, 4 липня 2019 року

Російська Федерація перейшла в повномасштабний наступ

Російська Федерація перейшла в повномасштабний наступ на міжнародному фронті. Через млявість і недосвідченість нової української влади дії Кремля виявилися надзвичайно успішними. Повернення в ПАРЄ без звільнення українських моряків та неповної виплати боргів – хіба ж це не блискуча дипломатична перемога? На жаль, відсутність реалістичної української зовнішньополітичної стратегії може стати родючим ґрунтом для нових перемог Росії.

Ех, ПАРЄ…

Повернення російської делегації в Парламентську асамблею Ради Європи здивувало українців своїм особливим цинізмом. Адже зазвичай для досягнення компромісу сторони роблять взаємні кроки назустріч, ідуть на поступки чи бодай вибачаються за свої помилки. А у випадку з ПАРЄ Росія, яка порушила всі мислимі й немислимі закони та правила, повернулася в зал засідань з тріумфом, не визнавши жодної провини за собою.

Подейкують, в обмін на повернення в ПАРЄ російська влада пообіцяла сплатити борги й звільнити полонених українських вояків. Утім, вкотре виявилося, що домовленості з Росією нічого не варті: Кремль не збирається виплачувати борги за роки, поки російська делегація перебувала під санкціями, а наші моряки досі в тюрмах.

Ситуація з ПАРЄ цікава насамперед тим, що це не Росія докладала зусиль для зняття санкцій, а навпаки – Європа вмовляла її повернутися в обмін на сміховинні поступки. Виходить, що можна розпочати війну й анексувати чужу територію, збивати цивільні літаки й убивати мирне населення, агресивно втручатися у вибори в інших країнах, а згодом на все це заплющать очі, якщо ви підете на «поступки». Але ж хіба виплата невеликої (як на масштаби міжнародних організацій) суми й звільнення моряків, щодо невинності яких уже є рішення морського Трибуналу, – це поступки?!

Учасники пікету біля посольства Австрії в Україні на знак протесту проти рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення представників Росії у ПАРЄ. Київ, 25 червня 2019 року

Наступний крок – повернення Донбасу?

Втома міжнародної спільноти від конфронтації з Росією настільки велика, а неспроможність нової української влади дієво протистояти гібридній війні настільки очевидна, що нам варто готуватися до нових «сюрпризів» на міжнародному фронті.

Усе вказує на те, що після бліцкригу в ПАРЄ Кремль готується провернути ще одну блискучу спецоперацію – «повернути» Україні Донбас. Активність щодо розведення військ, прямі зустрічі Медведчука з представниками проросійських терористів, заклики Путіна зняти блокаду, заяви команди Зеленського про референдуми на Донбасі – все це ланки одного ланцюга, що готують міжнародну й українську спільноти до нової «гібридної поступки».

Не виключаю, що зовсім скоро Росія й справді може вивести свої війська й повернути Україні контроль над кордонами на Донбасі. В очах Заходу це буде великий крок для «примирення», підстава забути про анексію Криму та інші кремлівські злочини.

Для України ж таке «повернення» Донбасу стане пострілом собі в голову. Адже означатиме фактичну федералізацію (регіональні мови, амністія для сепаратистів і бойовиків, право вето для Донбасу на питання української зовнішньої політики), відмову від курсу на ЄС та НАТО, тобто повернення в стан так званого «нейтралітету», а насправді – в зону російського впливу.

Табличка, яку повісили на будівлю адміністрації президента України під час акції проти «капітуляції та реваншу проросійських сил в Україні». Київ, 10 червня 2019 року

Укупі зі зростаючим медійним впливом Медведчука та кількома мільйонами донбаських виборців, що після 5 років промивання мізків дисципліновано голосуватимуть за прокремлівські партії, це стане останньою крапкою в російсько-українській війні. Повною й абсолютною перемогою Кремля.

Так, гібридною, а не воєнною, але від того не менш гіркою.

Джерело: Радіо Свобода

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