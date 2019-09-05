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    Думки вголос

    Зеленський не цар. Чи гідний Кличко очолювати Київ вирішуватиме громада

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Зеленський не цар. Чи гідний Кличко очолювати Київ вирішуватиме громада

    Питання не прізвищах, це питання принципу місцевого самоврядування

    Мовою оригіналу

    Обычно в демократиях достоин или нет человек пребывать на посту главы города решает все население города.

    На выборах.

    Обычно в автократиях, достоин или нет человек занимать пост городского главы решает один человек. У себя в закрытом кабинете.

    Украина вроде бы демократическая страна, но почему то один человек присваивает себе право определять, достоин или нет Кличко возглавлять город Киев. А это не право этого одного человека. Это право громады. И не потому, что этот человек какой-то не такой, а потому что демократия. Не потому что гладиолус, а потому что принцип местного самоуправления. И как решает громада на выборах так и должно быть.

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    И если мэр совершает преступления, то его надо садить в тюрьму. А если преступления нет – то надо просто убедить граждан Киева, что на выборах им стоит выбрать другого кандидата. И только киевляне должны решать. Потому что когда киевляне выбирают главу города, то он отвечает перед ними и хочет заслужить их любовь. А если один человек выбирает главу города, то только на желания того человека и будет ориентироваться городской глава и интересы киевлян тогда идут побоку.

    Кличко может быть хорошим или плохим мэром, но решать достоин ли он быть главой города имеют только жители города, на выборах. Это вопрос не фамилии мэра, это вопрос принципа местного самоуправления.

    И пока в Украине демократия, пока парламент не проголосовал за дату коронации, киевская громада должна иметь свое право на определение того, кто будет возглавлять город.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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