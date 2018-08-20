Росіяни найбільше задоволення в житті отримують від телебачення

Зомбоящик легко може переконати російського пенсіонера, що пенсійна реформа йому на користь

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Итак, две трети зрителей России (63%) считают, что существует организация, которая стремится разрушить духовные ценности россиян, пропагандируя нетрадиционные саксаульные отношения.

Более того 66% россиян верят, что некая группа людей хочет переписать историю страны и подменить исторические факты, чтобы навредить России и преуменьшить ее величие.

Тут правда нужно сделать два важных замечания: во-первых, такие мысли в основном крутятся в головах людей старше 45 лет — так показывает опрос. А во-вторых, есть еще один любопытный опрос, который показывает, почему именно эти мысли крутятся в головах этих людей. По опросу, проведенному Левада-Центром, просмотр телевизора — доставляет россиянину главное удовольствие. На втором месте — денежная прибыль, на третьем — досуг с детьми.

А что на первом месте, то и жизнью рулит!

Так что, когда мы видим прекрасных ведущих российских ток-шоу, готовых к драке или к тому, чтобы вышвырнуть неподходящего гостя из студии; когда мы видим орущих в эпилептическом припадке «экспертов», убеждающих, что «все против нас, это все оттуда»; когда всё это каждый день и не менее пяти раз в день, и по разным каналам — всё это делает мозги россиянина всмятку.

Зрителя можно убедить в чем угодно: что Земля плоская, что американцы никогда не были на Луне, что Джордж Сорос в 90-х давал компьютеры России для того, чтобы высосать из русского народа лучшие русские идеи. Но зомбоящик способен на «позитив» — он, к примеру, легко может убедить пенсионера, что пенсионная реформа ему на пользу и что поездка Путина на свадьбу Министра иностранных дел Австрии с казачьим хором стоимостью почти 2 миллиона рублей — это ерунда, потому что Путин платил из своего кошелька, хотя нам хорошо известно, что у Путина денег нет — он на небольшой президентской зарплате. Правда, возможно, что он выгодно подал свою 21-ую Волгу, гараж, прицеп от мотоцикла или какая там фигня официально у него еще есть.

Короче говоря, россиянин всему поверит.

Тут я должен вспомнить классика смотрения тогда еще советского телевидения — мою маму. Она обожала программу ВРЕМЯ. Она смотрела на всех этих дикторов, которые рассказывали ей сказки про коммунизм и блаженно улыбалась, видимо, предвкушая ту роскошную жизнь, которая ее ожидает — после полной победы коммунизма. Я говорил её, что это всё вранье и ничего этого не будет.

На что она с улыбкой отвечала: «Вранье не показывают по телевизору».

Джерело: Эхо Москвы

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