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    Думки вголос

    Про формулу Штайнмаєра та фактор «людини з рушницею»

    • Сергій Гармаш

      Журналіст

    • Розсилка
    Денис Пушилін і Леонід Пасічник - Про формулу Штайнмаєра та фактор «людини з рушницею»
    Денис Пушилін і Леонід Пасічник

    На окупованих територіях теж далеко не всі в захваті від ідеї повернення в Україну після проведення виборів

    Мовою оригіналу

    Пушилин с Пасечником сделали провокационное совместное (значит, присланное из Москвы) заявление в котором изложили свое видение «формулы Штанмайера».

    «Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, «формулу Штайнмайера», гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель».

    В Москве не могут не понимать, что такие заявления однозначно вредят Зеленскому в реализации этой самой, продавленной Москвой, «формулы», - тогда зачем?

    С подписанием этого письма Кучмы Сайдику о согласии с текстом, в котором изложена идея выборов «по стандартам ОБСЕ» началась ВОЙНА ТРАКТОВОК этой самой формулы. Поэтому Москва, которая не признает факта своей оккупации, спешит устами марионеток, озвучить свою трактовку. Тем самым она хочет изобразить их субъектность и реализовать второй пункт своего плана – заставить Киев пойти на прямые переговоры с «ДНР-ЛНР».

    Еще одна цель этого заявления – дестабилизировать ситуацию в самой Украине и этим ослабить позиции Зеленского на Нормандских переговорах.

    Ну и третья – внутреннего пользования. На оккупированных территориях тоже далеко не все в восторге от идеи возвращения в Украину после проведения выборов. Поэтому главари группировок поспешили успокоить их.

    На самом деле, никакая «формула» не гарантирует Донбассу никакого «особого статуса». Он может быть закреплен только в Конституции Украины. А изменить Конституцию невозможно никакой «формулой»: ни Путина, ни Меркель с Макроном, ни даже Зеленского. Это может сделать только украинский парламент, который ничего в Минске вчера не подписывал. А депутатам Рады, даже если захотят, будет трудно дать такой статус , учитывая что они заседают в Киеве, а не в Донецке, и прекрасно осознают, чем это может закончиться.

    Так что, это далеко не признание Киевом «особого права народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы». Скорее, это начало новой игры, между теми же противниками, и пушилин с пасечником в ней даже не пешки.

    ...Ну и будем ждать, как отреагируют наши военные... Фактор «человека с ружьем» «формула штанмайера» не учитывает. А зря...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ОБСЄ Донбас війна Леонід Пасічник Денис Пушилін формула Штайнмаєра
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