«Слугам народу» варто розібратися з фейками, які поширюють члени їхньої фракції

Геннадій Москаль Ексголова Закараптської ОДА

Геннадій Москаль

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Біда вже з тими слугами, і нема на то ради…

Якщо «слуги народу» аж так печуться про протидію дезінформації, що погрожують редакціям ЗМІ штрафами за розповсюдження «фейків», то може хай спочатку розберуться з фейками, поширюваними членами своєї фракції?

Наприклад, 30 січня нардеп від «Слуги» Олександр Дубінський оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук недостовірну інформацію щодо бізнесменів з США Алекса Ровта та Імре Пака. У своєму пості серед іншого він стверджує, що панове Ровт і Пак ще в 90-х корумпували Юлію Тимошенко заради доступу до ОПЗ, а зараз «знову» нібито роблять щось незаконне.

Так от, повідомляю пану Дубінському персонально: у 2018 році суд Будапешта визнав дану інформацію щодо нібито корупційних дій Алекса Ровта й Імре Пака недостовірною (це рішення згодом підтвердив і Верховний суд Угорщини). А один із угорських журналістів — Надь Мартон — за розповсюдження недостовірної інформації щодо Ровта й Пака був засуджений до громадських робіт. Протягом півроку після суду його можна було зустріти на вулицях Будапешта за важливою й корисною роботою — підмітанням тротуарів та миттям бруківки шампунем. Думаю, «слугам народу» також треба перейняти цей досвід сусідньої країни й почати з себе! А що стосується нашої ситуації, то також повідомляю: житель Нью-Йорка Алекс Ровт подав позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації, а також спростування недостовірної інформації щодо нього, поширеної паном Дубінським. Юридичний супровід в суді разом із групою адвокатів здійснюватиму я — тож чекаю на аргументи шановного «слуги» в суді, а не у Фейсбуці. PS: Разом із цим, хотів би звернути увагу шановних виборців «Слуги народу» на невиконання бюджету на рівні 25%, а також на тенденцію до збільшення цього показника. Здавалося б, до чого тут це? А це тут до того, що обіцяний і широко розрекламований слугами «кінець епохи бідності» теж виявився фейком і дезінформацією! Біда вже з тими слугами, і нема на то ради…

Джерело: блог Геннадія Москаля

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