Вчені довели, що люди кажуть неправду, щоб їх вважали чесними



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Люди хочуть видаватися чеснішими часто на шкоду собі, - науковці

Люди можуть збрехати, щоб видатися чеснішими. Про це повідомляє науковий журнал Journal of Experimental Psychology: General.

Видання зазначає, що вчені з Ізраїлю провели експеримент і встановили, що люди можуть вдаватися до брехні, щоб їх вважали чесними, при цьому здебільшого вони роблять це навіть на шкоду собі.

«В експерименті взяли участь юристи, студенти та онлайн-респонденти. Отже, 115 юристам запропонували сценарій, за яким вони отримують роботу на 60 або ж на 90 годин. При цьому клієнт не знатиме, скільки часу насправді витратив фахівець», - йдеться у повідомленні.

Дослідники виявили, що серед тих, хто працювали 60 годин, завищені дані вказали 17%. Але серед тих, хто відпрацював 90 годин, 18% готові були вказати менший час, щоб їх не вважали шахраями.

Схожі експерименти провели зі студентами та онлайн-респондентами зі США і Великобританії. Вони продемонстрували схожі результати.