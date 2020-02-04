Підрядник привласнив 330 тис. грн, виділених на ремонт дитсадків на Троєщині



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Директору товариства загрожує до восьми років позбавлення волі

Столичними правоохоронцями завершено досудове розслідування за підозрою керівника підрядної організації у привласненні державних коштів, виділених на ремонт дитячих садків.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Установлено, що між Управлінням освіти Деснянської РДА та товариством було укладено договір щодо проведення ремонтних робіт у дошкільних навчальних закладах Деснянського району.

Однак, не виконавши роботи у повному обсязі, директор товариства вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких у подальшому безпідставно отримав на рахунки понад 330 тис. гривень.

Обвинувальний акт відносно підрядника за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України скеровано до Деснянського районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція статей передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Раніше було викрито службових осіб управління освіти Оболонського району та директора приватного підприємства, діяльність яких завдала державі збитків майже на півмільйона гривень.