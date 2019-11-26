Зе-команда вважає, що на Донбасі Україна воює з Україною?

Ірина Геращенко Народний депутат України

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Передумовою амністії має бути визнання провини, роззброєння, виплата репарацій і компенсацій жертвам, в т ч з боку «розкаявшихся»

В риториці української влади на перше місце виходить слово «прощення»

Яким має бути перехідне правосуддя в Україні і закон про амністію? Хто може отримати прощення, кого в жодному випадку неприпустимо амністувати і хто має нести відповідальність за злочини проти людяності і військові злочини.

Висловила свою позицію під час експертного обговорення в ВР. Країна в очікуванні 9 грудня, зустрічі в нормандському форматі.

Є чіткі передчуття, що ключовими там будуть не теми безпеки чи заручники, а що Україну будуть примушувати до політичного блоку в московській редакції, до закону про амністію і без терміновий особливий статус.

Такі важкі і чутливі закони апріорі не можна приймати без політичної і суспільної дискусії, в турборежимі. Натомість, жодного обговорення поки що не відбувається навіть в ВР. Мене бентежить, що в риториці влади на перше місце виходить слово «прощення», начебто це Україна напала на Україну.

Мені ближче в контексті перехідного правосуддя й соціального діалогу досягнення справедливості і відповідальності. Перехідне правосуддя зав’язане на виборах і роззброєнні. Демілітаризація і роззброєння мають бути передумовами амністії.

Як і чітке визначення, хто і за які злочини може потрапити під амністію, хто ж - ні і нестиме кримінальну відповідальність. Ми повинні створити єдиний реєстр жертв війни. Передумовою амністії має бути визнання провини, роззброєння, виплата репарацій і компенсацій жертвам, в т ч з боку «розкаявшихся».

Особливої уваги потребує проблема сексуального насильства в зоні війни, я за посилення відповідальності за такі злочини.

Держава і відповідні слідчі органи повинні більш чітко координувати дії по розслідуванню злочинів і фіксації фактажу, збору доказової бази. Бо саме сильна і достовірна доказова база є ключовим фактором судових рішень в Україні і підготовки консолідованого позову до міжнародних судів.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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