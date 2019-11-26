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    Думки вголос

    Зе-команда вважає, що на Донбасі Україна воює з Україною?

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Передумовою амністії має бути визнання провини, роззброєння, виплата репарацій і компенсацій жертвам, в т ч з боку &laquo;розкаявшихся&raquo; - Зе-команда вважає, що на Донбасі Україна воює з Україною?
    Передумовою амністії має бути визнання провини, роззброєння, виплата репарацій і компенсацій жертвам, в т ч з боку «розкаявшихся»

    В риториці української влади на перше місце виходить слово «прощення»

    Яким має бути перехідне правосуддя в Україні і закон про амністію? Хто може отримати прощення, кого в жодному випадку неприпустимо амністувати і хто має нести відповідальність за злочини проти людяності і військові злочини.

    Висловила свою позицію під час експертного обговорення в ВР. Країна в очікуванні 9 грудня, зустрічі в нормандському форматі.

    Є чіткі передчуття, що ключовими там будуть не теми безпеки чи заручники, а що Україну будуть примушувати до політичного блоку в московській редакції, до закону про амністію і без терміновий особливий статус.

    Такі важкі і чутливі закони апріорі не можна приймати без політичної і суспільної дискусії, в турборежимі. Натомість, жодного обговорення поки що не відбувається навіть в ВР. Мене бентежить, що в риториці влади на перше місце виходить слово «прощення», начебто це Україна напала на Україну.

    Мені ближче в контексті перехідного правосуддя й соціального діалогу досягнення справедливості і відповідальності. Перехідне правосуддя зав’язане на виборах і роззброєнні. Демілітаризація і роззброєння мають бути передумовами амністії.

    Як і чітке визначення, хто і за які злочини може потрапити під амністію, хто ж - ні і нестиме кримінальну відповідальність. Ми повинні створити єдиний реєстр жертв війни. Передумовою амністії має бути визнання провини, роззброєння, виплата репарацій і компенсацій жертвам, в т ч з боку «розкаявшихся».

    Особливої уваги потребує проблема сексуального насильства в зоні війни, я за посилення відповідальності за такі злочини.

    Держава і відповідні слідчі органи повинні більш чітко координувати дії по розслідуванню злочинів і фіксації фактажу, збору доказової бази. Бо саме сильна і достовірна доказова база є ключовим фактором судових рішень в Україні і підготовки консолідованого позову до міжнародних судів.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас військові заручники злочини проти людяності амністія
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