Чергові переговори американців з Путіним. Небезпечні сигнали для Європи та України

З 2008 року зроблено надто багато помилок, які підігравали сценаріям Путіна

З того, що наразі публічно просочується після московських зустрічей і візії Вашингтону на завершення війни, сюрпризів мало: від України вимагатимуть територіальних поступок.

Тут Путін стоятиме на своєму, а світ не воюватиме за наші території і не готовий нанести такий санкційний удар по псевдо імперії, який зупинив би порушення кордонів і міжнародного права.

Вважаю дуже небезпечною для України заяву про те, що ЄС не буде за столом майбутніх переговорів. Україна повинна мати сильну позицію, мова йде про європейську безпеку і тому присутність європейських партнерів – це важлива складова сталого миру. Особливо в умовах, коли фактично на Європу перекладається тягар військової підтримки Києва. Якщо правда, що ЄС погодилися на майбутній тристоронній формат зустрічей Вашингтон-Київ-Москва, то це велика стратегічна помилка для України і всієї Європи. І про це треба говорити з партнерами.

З 2008 року зроблено надто багато помилок, які підігравали сценаріям Путіна по розвʼязанню нових війн, пауз для нарощування сил, захоплення нових територій і нових вбивств та воєнних злочинів. Європі давно варто позбутися інфантилізму і припинити політику «виграти час за рахунок України». Це цинічна і програшна позиція. Час стати поряд, не лише допомагаючи зброєю.

Звичайно, ми не знаємо всіх деталей цих човникових розмов і кулуарних зустрічей в Москві, тому я пишу тільки про публічно озвучені деталі. Безумовно, Україна найбільше прагне миру, бо вбивають наших людей і руйнують наші міста. Але це має бути мир, а не капітуляція. А в Путіна «мир» читається поки що виключно як капітуляція Києва. Тут, на жаль, поки що нічого не змінилося.