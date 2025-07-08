Розворот Трампа – сигнал політичних змін у Вашингтоні

Позиція Трампа змінилася через «дуже сильні удари», яких зазнає Україна

Президент Трамп оголосив про розворот позиції щодо війни в Україні.

«Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо це зробити. Вони мають мати змогу захищатися», – заявив Трамп під час публічного виступу, коментуючи ескалацію з боку Росії.

Позиція Трампа змінилася через «дуже сильні удари», яких зазнає Україна. Він згадав про масовані ракетні атаки на Київ, Харків, Дніпро та інші міста, а також про численні жертви серед мирного населення.

Після виступу президента Пентагон підтвердив, що за його дорученням США вже розпочали відправлення додаткової зброї до України, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів і засобів для захисту критичної інфраструктури.

Це перша офіційна заява Трампа про відновлення масштабної військової допомоги Україні з моменту його повернення до Білого дому.

Це сигнал політичних змін у Вашингтоні. Зростання інтенсивності російських атак і посилення тиску з боку союзників у Європі, зокрема Німеччини та Франції, змушують Білий дім змінювати підхід.

Це також результат впливу Конгресу, де республіканці та демократи дедалі частіше виступають зі спільними закликами до активної допомоги Україні. Саме тому не втомлююся повторювати про важливість активізації діалогу з Конгресом!

Для України це – критичне вікно можливостей, яке потрібно використати для зміцнення обороноздатності і відновлення стратегічного діалогу з США. Комунікація 5-6 менеджерами була провалена, переговорну команду треба посилити професійними дипломатами, які не викликають роздратування Вашингтону.

Києву слід системно працювати над гарантіями довгострокової підтримки – незалежно від персональних коливань у Білому домі.