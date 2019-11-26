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    Правосуддя перехідного періоду в умовах збройного конфлікту: експерти дали пояснення

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    Правосуддя перехідного періоду в умовах збройного конфлікту: експерти дали пояснення

    Якою повинна бути дорожня карта перехідного правосуддя?

    26 листопада в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить пресконференція на тему: «Правосуддя перехідного періоду в умовах збройного конфлікту».

    Запрошені гості: Олег Мартиненко, керівник аналітичного напрямку Української Гельсінської спілки з прав людини; Олена Семьоркіна, УГСПЛ; Валентина Потапова, УСГПЛ; Ірина Суслова, депутат ВРУ 8-го скликання, радниця голови комітету з прав людини ВРУ та депутати 9-го скликання.

    Учасники заходу аналізуватимуть питання: якою повинна бути дорожня карта перехідного правосуддя в умовах збройного конфлікту на сході України, яким повинен бути доступ до правосуддя, мінімізація безкарності, гарантії неповторення, пошуки шляхів соціальної єдності та примирення тощо.

    Раніше в Генпрокуратурі заявили, що концепція перехідного правосуддя в рамках реінтеграції Донбасу полягає, зокрема, в захисті прав українських полонених.

    Крим Росія бойовики на Донбасі Донбас правозахисники депутат права громадян Україна Ірина Суслова права людини правосуддя
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