Повернення Саакашвілі українського громадянства доводить, що Зеленський не боїться критики

Антон Геращенко Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

Антон Геращенко

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Михайло Саакашвілі

Чи отримає тепер Саакашвілі від Зеленського високу державну посаду?

Президент Владимир Зеленский принял решение вернуть Михаилу Саакашвили гражданство Украины.

Вернувшись в Украину, Михаил Саакашвили сначала подвергнет беспощадной критике Петра Порошенко, и сделает все чтоб снизить его рейтинг на парламентских выборах.

А затем отплатит действующему Президенту той же монетой, что и предыдущему за все добро, что тот сделает для него.

То что Президент Зеленский не боится критики в свой адрес со стороны Саакашвили - оцениваю позитивно.

В том что такая критика будет - не сомневаюсь.

Будет ли Михаил снова назначен на высокие государственные должности снова?

Время и рейтинг Президента - покажет...

Джерело: блог Антона Геращенко

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