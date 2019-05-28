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    Думки вголос

    Повернення Саакашвілі українського громадянства доводить, що Зеленський не боїться критики

    • Антон Геращенко

      Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

    • Розсилка
    Михайло Саакашвілі - Повернення Саакашвілі українського громадянства доводить, що Зеленський не боїться критики
    Михайло Саакашвілі

    Чи отримає тепер Саакашвілі від Зеленського високу державну посаду?

    Президент Владимир Зеленский принял решение вернуть Михаилу Саакашвили гражданство Украины.

    Вернувшись в Украину, Михаил Саакашвили сначала подвергнет беспощадной критике Петра Порошенко, и сделает все чтоб снизить его рейтинг на парламентских выборах.

    А затем отплатит действующему Президенту той же монетой, что и предыдущему за все добро, что тот сделает для него.

    То что Президент Зеленский не боится критики в свой адрес со стороны Саакашвили - оцениваю позитивно.

    В том что такая критика будет - не сомневаюсь.

    Будет ли Михаил снова назначен на высокие государственные должности снова?

    Время и рейтинг Президента - покажет...

    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Михайло Саакашвілі Володимир Зеленський
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