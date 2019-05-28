Повернення Саакашвілі українського громадянства доводить, що Зеленський не боїться критики
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Розсилка
Чи отримає тепер Саакашвілі від Зеленського високу державну посаду?
Президент Владимир Зеленский принял решение вернуть Михаилу Саакашвили гражданство Украины.
Вернувшись в Украину, Михаил Саакашвили сначала подвергнет беспощадной критике Петра Порошенко, и сделает все чтоб снизить его рейтинг на парламентских выборах.
А затем отплатит действующему Президенту той же монетой, что и предыдущему за все добро, что тот сделает для него.
То что Президент Зеленский не боится критики в свой адрес со стороны Саакашвили - оцениваю позитивно.
В том что такая критика будет - не сомневаюсь.
Будет ли Михаил снова назначен на высокие государственные должности снова?
Время и рейтинг Президента - покажет...
Джерело: блог Антона Геращенко