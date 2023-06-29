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Двійник Путіна засвітився в Дагестані? Соцмережі помітили відмінності (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Двійник Путіна засвітився в Дагестані? Соцмережі помітили відмінності (відео)
Двійник російського диктатора безстрашно спілкується з натовпом, обіймається і навіть цілується
фото: росЗМІ

У Дагестан поїхав двійник Путіна для демонстрації «народної любові»

Після заколоту ватажка ПВК «Вагнер» у РФ російський диктатор Володимир Путін вирішив поїхати до Дагестану проводити нараду з розвитку туризму. Для демонстрації «народної любові», судячи з усього, використовували двійника російського диктатора. Фото та відео «єднання з народом» опублікували росЗМІ.

На відео двійник російського президента, який вищий за «оригінал», безстрашно спілкується з натовпом, обіймається і навіть цілується.

У реальність такої поведінки Путіна важко повірити, оскільки загальновідомо, що перед зустріччю з диктатором люди перебувають на тривалому карантині.

Підозрілим це здалося й російському терористу, військовому злочинцю та колишньому ватажку «ДНР» Ігорю Гіркіну-Стрєлкову.

«Чому в Кремлі Путін зустрічається з відвідувачами після їхнього двотижневого карантину і на великій дистанції, а в Дербенті спокійно перебуває в натовпі й навіть обіймається і цілується з деякими громадянками? Як за таких умов його охороні забезпечити фізичну безпеку президента? Щось тут не те, схоже на театральну постановку, в якій Путін насправді не Путін», – поширив допис Гіркін.

При цьому навіть візуально видно, що перед поїздкою двійника на швидку руку «допрацьовували». Гримували синці під очима, блідий колір обличчя тощо.

Зазначимо, що Дагестан – один із лідерів РФ за кількістю загиблих військових у війні проти України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін став «абсолютно» ослабленим після спроби заколоту голови приватної-військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

До слова, найманці групи «Вагнер», які захопили російське місто Ростов-на-Дону під час заколоту, включали щонайменше трьох засуджених злочинців.

Теги: путін Дагестан Ігор Гіркін

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