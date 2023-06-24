Дорогою на Москву «вагнерівці» збили шість російських вертольотів та літак

Загинули десятки членів екіпажів збитих гелікоптерів

Унаслідок дій приватної військової компанії «Вагнер» під час заколоту було втрачено сім повітряних бортів РФ. Про це пише терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін.

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Ідеться про:

3 вертольоти РЕБ Мі-8МТПР;

транспортний Мі-8;

ударний Ка-52;

транспортно-бойовий Мі-35М;

Іл-22 ВЗПУ (повітряний пункт управління).

«Загинули десятки членів екіпажів збитих гелікоптерів та літака Іл-18 ВЗПУ. Їх убили вагнерівці», – написав Гіркін.

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Раніше ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вирішив зупинити просування своїх найманців у бік Москви і вжити заходів щодо деескалації напруги.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Пригожин закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, а також у Воронежі.

Як відомо, влада Росії стягувала до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Також Пригожин заявляв, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебуває у Московській області.