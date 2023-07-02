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У Колумбії зіткнулись два військові літаки: загинув пілот (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Колумбії зіткнулись два військові літаки: загинув пілот (відео)
Біля авіабази в Колумбії під час навчань зіткнулися два літаки Військово-повітряних сил Колумбії
фото: Heraldo del Norte

Трагічний інцидент стався під час підготовки майбутнього авіашоу, яке має відбутися 20 липня у місті Ріо-Негро

Біля авіабази в Колумбії під час навчань зіткнулися два літаки Військово-повітряних сил (ВПС) Колумбії Т-27. Момент зіткнення потрапив на відео. Про це пише Heraldo del Norte.

Зазначається, що трагічний інцидент стався ввечері суботи, 1 липня, під час підготовки майбутнього авіашоу, яке має відбутися 20 липня у місті Ріо-Негро. Тренування проходили на військовій авіабазі Апіай у місті Вільявісенсіо.

Зіткнення призвело до нещасної смерті льотчика-підполковника Маріо Андреса Гонсалеса. Інший пілот не постраждав.

За попередніми даними, один з літаків впав на землю, а інший опинився в кілометрі від злітно-посадкової смуги. Момент зіткнення зафільмували очевидці та поширили у соцмережах.

7 березня, неподалік Риму сталася авіакатастрофа. Два літаки Військово-повітряних сил Італії зіткнулися у повітрі. Один з літаків упав на сусідній газон в аеропорту, другий врізався в машину, що стояла в місті Кольфіорито. Обидва пілоти загинули.

Раніше у Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак, що прямував зі столиці Катманду в Покхару. На борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Нагадаємо, США перекинули до Європи рідкісний літак моніторингу радіоактивного зараження WC-135 Constant Phoenix. Про це свідчать дані сервісів щодо відстеження авіапереміщень. Завдання спецборту, який ще називають «нюхачем» – взяття проб атмосферного повітря та моніторинг радіоактивних викидів.

До слова, працівники Національного музею авіації України розкопали в яру під Києвом вісім британських винищувачів Hawker Hurricane часів Другої світової війни. 

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Теги: авіакатастрофа літак військові пілот відео

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