Переворот у Росії. Терорист Гіркін спрогнозував наступні дії Пригожина

Ватажку «вагнерівців» залишиться тільки урочисто в'їхати в Кремль

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин планує захопити владу у столиці країни-агресорки Москві. І хоч військовослужбовців у місті набагато більше, аніж «вагнерівців», велике питання – чи захочуть вони обороняти Москву. Таку думку висловив російський терорист, військовий злочинець та колишній ватажок «ДНР» Ігор Гіркін-Стрєлков.

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Він вважає, що стратегічний задум команди Пригожина гранично зрозумілий, логічний та дуже ризикований, але вражає сміливістю і має шанси на успіх у неповороткості та демотивації всіх силових структур Російської Федерації.

«Закрепившись в Ростове и отвлекая на себя внимание, – резко бросить в рейд на Москву ударные самые боепособные подразделения (несколько тысяч штыков). Задача которых – обходя все крупные центры (Воронеж прошли мимо, Липецк проходя также) и стараясь не ввязываться в бои с местными гарнизонами (даже их не блокируя) – рваться к Москве и во что-бы то ни стало как можно скорее ее достичь. Далее – расчет делается на панику и бегство всех высших чиновников и взятие власти «валяющейся на земле», – написав Гіркін.

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На його думку, далі Пригожину залишиться тільки приймати чергу чиновників, які нібито прозріють і будуть рватися терміново дати йому присягу, і урочисто в'їхати в Кремль.

«А там – видно будет» (что будет дальше с Россией, уголовника и гарсона, уверен, волнует в наименьшей степени, за то он непременно станет «лучшим в аду» и войдет в историю, как первый уголовник, занявший пост правителя нашей несчастной страны)», – спрогнозував майбутнє Гіркін.

Терорист вважає, що ця стратегія має лише два слабких місця: можливість зіткнення з боєздатними й не охочими здаватися (або тими, хто за нейтралітет) відносно великими частинами до підходу до Москви й – неминучі в цьому випадку проблеми з постачанням ударного угруповання, яке довше пари-трійки днів вести бої у відриві від постачання не зможе. І тоді – неминуча поразка.

«И здесь стратеги «Вагнера» снова «угадали» решение – «окопаться» частью сил в Ростове и привлечь туда усилия тех, кто еще готов сражаться (хотя-бы на уровне намерений) за Кремль. В общем – в Москве «служилых людей» – раза в два больше ,чем во всем «Вагнере» и во много раз больше, чем в его ударной группе. Но вот сколько из них способны сражаться и станут ли это делать вообще – ба-а-альшой вопрос. В этом – вся «интрига» и ключ к исходу этого (отдам должное) блестяще-дерзкого «набега». Сработает задумка или нет – узнаем, возможно, уже в начале следующих суток», – підсумував військовий злочинець.

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Зауважимо, напередодні терорист Гіркін оголосив про початок громадянської війни в РФ.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Федеральна служба безпеки Росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

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Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Як відомо, нині місто майже ізолювали поліцейські та військові сили. Майже зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «Дон» (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Усі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах із траси виставлено озброєні блокпости – Москва готується до облоги: розвідка повідомила, що відбувається у столиці Росії.