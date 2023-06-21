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Чому Шойгу переймається долею Криму: Гіркін дав відповідь

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чому Шойгу переймається долею Криму: Гіркін дав відповідь
Шойгу хвилюють тільки власні помешкання на тимчасово окупованому півострові
фото з відкритих джерел

«Вы думаете, почему наш Фанерный Маршал так за Крым забеспокоился? Да потому, что у него (а также у его семьи и друзей) там – собственность. Недвижимость. Много. В самых «вкусных» местах»

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вчергове пригрозив вдарити по центрам прийняття рішень у Києві, тому що боїться, нібито Україна атакуватиме Крим західним озброєнням. За півострів очільник vіноборони РФ переживає неспроста: там він має чимало нерухомості. Про це повідомив російський терорист, військовий злочинець та колишній ватажок «ДНР» Ігор Гіркін-Стрєлков.

Він дорікнув Шойгу й наголосив, що того хвилюють тільки власні помешкання на тимчасово окупованому півострові.

«Вы думаете, почему наш Фанерный Маршал так за Крым забеспокоился? Да потому, что у него (а также у его семьи и друзей) там – собственность. Недвижимость. Много. В самых «вкусных» местах. А вот в Валуйках, Шебекино, Грайвороне, в оставленном Херсоне, Донецке или Луганске – у него собственности нет. Была-бы - тоже начал нервничать и угрожать, местами доходя до риторики «главного плюшевого ястреба вся РФ» Димуленьки Медведева», – зауважив Гіркін.

Проте він знайшов вихід як змусити міністра оборони опікуватися не тільки Кримом, а й Бєлгородщиною, на яку російському керівництву начхати. Не забув терорист і про тимчасово захоплені українські території, які вже невдовзі деокупують ЗСУ.

«В данной связи у меня предложение: у кого есть и кому не жалко – оформите дарственные на доченьку, сыночка или хотя-бы зятя Сергея Кужугетовича на участок в Шебекино, дом или квартиру в Ленинском районе Донецка и десяток-другой гектаров под Бердянском и Геническом. И вот увидите - у него Россия сразу и на эти территории будет «распространяться» примерно также, как сейчас - на Крым. А пока...» – написав Гіркін.

До слова, раніше терорист Стрєлков висміяв військові обіцянки Шойгу.

Зауважимо, окупаційна влада Криму готується до контрнаступу ЗСУ й втікає з півострова, хоч пересічний склад окупантів і залишається. На настрої великої частини місцевого населення, яка чекає на деокупацію, це впливає позитивно та підбадьорливо.

Як відомо, окупанти вже почали підготовку до «евакуації» з півночі Криму. Першочергово ворог планує вивезти представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї.

Крім того, міністр оборони Британії Воллес дав оптимістичний прогноз і заявив, що українські воїни можуть деокупувати Кримський півострів вже поточного року, оскільки у російських військ закінчується необхідне обладнання.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують зводити оборонні рубежі на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя. Окупанти будують фортифікаційні споруди впритул до сіл або навіть у населених пунктах – росіяни, в очікуванні контрнаступу, риють окопи у Криму. Це означає, що в разі бойових дій вони можуть використати цивільних мешканців Криму в якості живого щита.

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Теги: Крим Міноборони РФ Сергій Шойгу злочинець недвижимость Ігор Гіркін

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