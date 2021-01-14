93-річна учасниця війни має пенсію 3400 грн, а за квартплату і опалення платить захмарні 2870 грн

Чи має хтось відповіді, куди поділися пільги, яким чином людині сплачувати за послуги і за які гроші вона має лікуватися, харчуватися?

На фото Галина Матвіївна, їй 93 роки, вона учасниця війни, проживає у місті Херсон.

Ще минулого року (наскільки пам'ятаю, до осені) сплачувала за квартиру разом з комуналкою зі знижкою -50%. Нині змушена платити повну вартість. Тільки квартплата і опалення видають захмарну цифру – 2870 грн за місяць, і це без комуналки. При цьому її пенсія становить 3400 грн. В квартирі окрім бабусі ніхто не проживає. Відповідно, послугами користується лише вона.

Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту передбачає знижки для категорії громадян, до якої потрапляє бабуся. І ці знижки були раніше, але... кудись зникли. Ніякі нові обставини за останній час не з'явилися, щоби можна було шукати в них причину скасування пільг. редакція закону, з якого скрін, чинна.

Чи має хтось відповіді, куди поділися пільги, яким чином людині сплачувати за послуги і за які гроші вона має лікуватися, харчуватися? Це добре, що в моєї бабусі є рідні, які їй допомагають. А як бути іншим?

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