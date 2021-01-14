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    Думки вголос

    93-річна учасниця війни має пенсію 3400 грн, а за квартплату і опалення платить захмарні 2870 грн

    • Михайло Глуховський

      Журналіст

    • Розсилка
    Учасниця війни з Херсону Галина Матвіївна - 93-річна учасниця війни має пенсію 3400 грн, а за квартплату і опалення платить захмарні 2870 грн
    Учасниця війни з Херсону Галина Матвіївна

    Чи має хтось відповіді, куди поділися пільги, яким чином людині сплачувати за послуги і за які гроші вона має лікуватися, харчуватися?

    На фото Галина Матвіївна, їй 93 роки, вона учасниця війни, проживає у місті Херсон.

    Ще минулого року (наскільки пам'ятаю, до осені) сплачувала за квартиру разом з комуналкою зі знижкою -50%. Нині змушена платити повну вартість. Тільки квартплата і опалення видають захмарну цифру – 2870 грн за місяць, і це без комуналки. При цьому її пенсія становить 3400 грн. В квартирі окрім бабусі ніхто не проживає. Відповідно, послугами користується лише вона.

    Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту передбачає знижки для категорії громадян, до якої потрапляє бабуся. І ці знижки були раніше, але... кудись зникли. Ніякі нові обставини за останній час не з'явилися, щоби можна було шукати в них причину скасування пільг. редакція закону, з якого скрін, чинна.

    Чи має хтось відповіді, куди поділися пільги, яким чином людині сплачувати за послуги і за які гроші вона має лікуватися, харчуватися? Це добре, що в моєї бабусі є рідні, які їй допомагають. А як бути іншим?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: тарифи Херсонщина опалення Херсон пенсія пільги
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