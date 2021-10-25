«Укрзалізниця» відновлює рейс Київ–Варшава: розклад і дата

До початку пандемії з України до Польщі їздило п'ять потягів

Залізничне сполучення між країнами було припинено 15 березня 2020 року через пандемію

Компанія «Укрзалізниця» з 4 листопада відновлює курсування поїзда №67/68 сполученням Київ-Варшава після перерви тривалістю у півтора року. Про це інформує пресслужба компанії.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48, а до Варшави прибуватиме о 09:02. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Варшави о 17:10 і прибуватиме до Києва о 11:00.

Квитки на поїзд Київ-Варшава можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або ж у касі вокзалів.

Залізничне сполучення між двома містами раніше припинили через карантинні обмеження.

Крім квитка на потяг, згідно з новими правилами карантину, пасажири повинні мати при собі документи, що підтверджують covid-безпеку:

довідка про отримання хоча б однієї дози вакцини;

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію від Covid-19;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген.

Раніше повідомлялося, що Україна та Польща відновлюють залізничне сполучення. Вже їздять потяги до Перемишля. Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Польщі та інших країн Європи, а також громадян цих країн до України пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольства України в Польщі й посольств цих країн в Україні, а також через сайт Міністерства закордонних справ України.

Пасажирське залізничне сполучення між Україною і Польщею було призупинено в ніч з 14 на 15 березня. Між двома країнами до заборони курсували такі потяги: швидкісні № 705/716 та 715/706 Київ-Перемишль;

№ 36 Одеса-Перемишль;

№ 67 Київ-Варшава;

№ 51 Львів - Вроцлав;

безпересадочні вагони Київ-Вроцлав.

Нагадаємо, з минулого тижня українці можуть отримати щеплення і перевіритися на Covid-19 прямо на вокзалах.

21 жовтня на залізничних вокзалах України було вакциновано пів тисячі осіб. Того ж дня МОЗ озвучив кількість пасажирів, у яких перед посадкою на потяг виявили Covid-19.