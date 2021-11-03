Уряд програв Литві боротьбу за білоруську електроенергію

На нас чекає, може, і не блекаут, але віялові відключення точно

На нас чекає, може, і не блекаут, але віялові відключення точно

Україна не може собі дозволити купити електрику за такою ж чи трохи вищою ціною, як Литва з населенням в пів Києва

Як мінімум в листопаді Білорусь продасть всю доступну до експорту електроенергію Білоруської АЕС не нам, а Литві – просто бо вона платить більше.

Нам хіба сьогодні з 14:00 до 21:00 «в рамках аварійної допомоги» качнули 500 МВт – «про довгострокові комерційні контракти не йдеться».

Ну, Литва може собі дозволити купувати те, що їй потрібно: там немає захмарної корупції. І Литва не утримує на мільйони й десятки мільйонів гривень сумнівних персонажів в різноманітних Наглядових радах. І з офшорами там не настільки щедро, тож до бюджету йдуть майже всі належні податки.

А на нас чекає, може, і не блекаут, але віялові відключення точно. Попри всі запевнення Шмигаля. Зрештою, ми знаємо їм ціну з ситуації довкола масок, вакцин, тарифів...

Річ не в тім, що Зеленський раніше плюнув в білоруський колодязь, не розраховуючи, що колись потребуватиме звідтам напитись. Все ж Лукашенко – дійсно диктатор, підтримувати стосунки з ним недопустимо для демократичної держави. І річ не в тім, що зараз Зеленський зняв заборону на імпорт з нерукоподаваної Білорусі. Зрештою, в порядної держави не існує друзів чи недоторканних принципів – є тільки інтереси. Нам треба – ми робимо, ідеологічну основу і високу мораль підведемо під свої дії якось потім.

Річ в тім, що в нас реально порожній бюджет і донищується факапами й корупцією влади економіка. Величезна і колись економічно перспективна, з темпами розвитку в 4,6%, Україна не може собі дозволити купити електрику за такою ж чи трохи вищою ціною, як Литва з населенням в пів Києва.

І владі якось доведеться пояснювати цю неспроможність. Не хочу робити екстремальних прогнозів, але коли в квартирах темно – громадяни виходять на вулиці...

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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