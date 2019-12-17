Про неприпустимість нових правових ризиків у справі деокупації Кримського півострову

Жодних практичних результатів виключення згадки про Севастополь з тексту Конституції України до деокупації Криму не дає

Президент України 13 грудня 2019 р. запропоновав проект змін до Конституції України (№ 2598), який серед іншого вилучає з Основного Закону всі згадки про місто Севастополь.

Таке вилучення ані самим проектом, ані пояснювальною запискою до нього ніяк та нічим не аргументовано. Подальший правовий статус міста Севастополь, тимчасово окупованого РФ, його наступне можливе включення до Автономної Республіки Крим або існування в формі окремої громади (округу, області) проектом ніяк не визначено.

Узагалі специфіка запровадження нового адміністративно-територіального поділу на тимчасово окупованих територіях України проектом № 2598, зокрема його перехідними положеннями не визначена. Така юридична невизначеність залишає величезне поле для ворожих спекуляцій.

Зокрема виключення згадки про Севастополь з Конституції України буде безумовно використане державою-агресором не тільки у пропаганді, а й для посилення власних переговорних, політичних та юридичних позицій в рамках невпинних спроб РФ домогтися визнання світом спроби анексії Криму, зокрема й Севастополя.

Жодних практичних результатів виключення згадки про Севастополь з тексту Конституції України до де окупації Криму не дає. Наразі Севастополь є окремим регіоном України, не входить до складу Автономної Республіки Крим. Спеціальний статус Севастополя не передбачає особливих прав міста, а тільки встановлює спеціальні додаткові заходи державного контролю за ним, які, на жаль не були використані у 2014 році – суто з суб’єктивних причин.

Вимагаємо від Президента України Володимир Зеленський забезпечити невідкладне доопрацювання законопроекту № 2598 з тим, щоб чітко визначити статус Севастополя як невід`ємної складової України після внесення відповідних змін до Конституції України.

Вимагаємо від Верховної Ради України Дмитро Разумков утриматись від підтримки законопроекту № 2598 в його нинішній редакції, як такого, що становить істотну політичну та правову загрозу справі деокупації Криму

Вимагаємо від Конституційного Суду України дослідити зміст законопроекту № 2598 в нинішній редакції на відповідність нормам Конституції які гарантують територіальну цілісність України та права громадян України – мешканців міста Севастополь на ефективну реалізацію місцевого самоврядування після його деокупації

Підписанти:

Гончар Михайло, керівник Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», головний редактор журналу «Чорноморська безпека» (Севастополь-Київ)

Ганна Гопко, Мережа захисту національних інтересів «АНТС», Голова комітету ВР у закордонних справах 8 скликання

Serhiy Kvit, професор Києво-Могилянської академії

Остап Кривдик, політолог, активіст

Данило Лубківський, заст. Міністра закордонних справ (2014)

Олена Снігир, кандидат політичних наук

Оксана Юринець, керівник делегації ВР в ПА НАТО (8 скликання)

Сергій Висоцький, журналіст, депутат 8 скликання

Андрій Левус, співкоординатор Руху Опору капітуляції

Борис Бабін, професор, кандидат юридичних наук, екс Постійний Представник Президента України в АРК

Наталка Веселова, народний депутат 8 скликання

Людмила Долгоновська, Мережа захисту національних інтересів «АНТС», кандидат філософських наук

Заява відкрита до підписання

Джерело: блог Михайла Гончара

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