Батько Зеленського вимагає суду на Марусею Звіробій та депутаткою Фединою



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Олександр Семенович Зеленський, батько шостого президента України Фото: Анастасія Товт, Страна

Карати треба обов'язково. Судити, - наголосив Зеленський-старший

Олександр Зеленський, батько шостого президента України, вважає, що народну депутатку Софію Федину та волонтерку Марусю Звіробій треба жорстко покарати через їхні висловлювання на адресу Зеленського.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Страна».

«Карати треба обов'язково. Судити», - наголосив Зеленський-старший.

Відповідаючи на питання журналістки, чи треба на його думку відправити цих жінок до в'язниці, батько президента дав досить сумбурну відповідь: «Звичайно, щоб не повадно було. У людей же свідомість змінюється через канали ось ці всі. Тупих людей багато і розумних теж багато. У Москві захищав дисертацію, у мене там друзі залишилися, а зараз вони не розмовляють зі мною. Недарма кажуть, що журналісти - якась влада. Багатьох журналістів купують, а багато хто залишається чесними».

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до Генеральної прокуратури проєкт підозри волонтеру Марусі Звіробій про можливу загрозу вбивством щодо президента Володимира Зеленського.

Як відомо, 2 грудня Звіробій приходила на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомлялось, 1 листопада Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу Зеленського.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.