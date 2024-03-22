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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Удари по російських НПЗ. Білий дім розчарований?

glavcom.ua
США закликали Україну припинити атаки російські нафтопереробні заводи
фото з відкритих джерел

Про вашингтонську тупість і недолугість

«США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру рф, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь, – Financial Times.

«Неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР. Одне з джерел сказало, що Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників».

  1. На нас намагаються перевести стрілки, щоб прикрити свою недолугість.
  2. А недолугість у тому, що американські вояки ніяк не можуть справитись з хуситами, які загнали нафтовий трафік з Перської затоки на довший і дорожчий маршрут в обхід Африки.
  3. Саудити, розчаровані третім президентством обамоподібних у Білому домі, надають перевагу грі спільно з росіянами на цінову ескалацію і знижують обсяги експорту нафти, що підштовхує ціни вгору.
  4. Стратегічні нафтові резерви США дещо скоротилися, і гравці на ринку завжди грають у таких випадках на розгін ціни, щоб краще продати ресурс на заповнення резервів.
  5. Ціни на бензин на внутрішньому ринку у США виросли (до речі незначно, кілька центів за галон) в першу чергу з-за того, що низка американських НПЗ стають на ремонти.
  6. Традиційно американські нафтові магнати симпатики республіканців. Не виключаю, що дехто з власників НПЗ буде достроково ставити їх на ремонт, щоб закрутити ціни вище і посприяти провалу байденістів на виборах.
  7. Взагалі то наші дрони не били по видобувних потужностях в Сибіру, видобуток в Росії не впав, а експорт сирої нафти навіть зріс, попри так звані санкції. Достатньо поглянути на дані від Andrii Klymenko
  8. КТК – це не нафтопереробка, це транспорт сирої нафти з Казахстану, там є окремий термінал для її відвантаження. Тому занепокоєність щодо КТК притягнута за вуха. Якщо цього не знають в Білому домі, то це свідчить про жахливу некомпетентність, а отже це ідеальна можливість для Шеврону та ЕксонМобіл маніпулювати

П. С. Чим більше дивлюсь на американську політику, тим більше розумію чому у США стільки ворогів.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна США росія Україна нафтопродукти

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