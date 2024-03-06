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Російські загарбники припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські загарбники припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень

Триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кам'янка Сумської області та Козача Лопань Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Єліне, Костобобрів Чернігівської області; Стара Гута, Миколаївка, Басівка, Олександрівка Сумської області; Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Силами оборони відбито три атаки противника в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито сім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Ступочки та Нью-Йорк Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Покровськ, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Водяне, Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив чотири безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Новодарівка, Червоне Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Придніпровському (Херсонському) напрямку

Протягом доби противник штурмових дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них місто Херсон та Золота Балка, Львове, Антонівка, Станіслав Херсонської області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по сімох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному складу боєприпасів та чотирьох артилерійських засобах противника.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку, напрямку Часового Яру та Тернів щодня точаться тяжкі бої.

Зокрема, українські військові ведуть бойові дії на декількох ділянках фронту. Російські загарбники продовжують атакувати поблизу Авдіївки, де за добу завдають понад 100 авіаударів по українських позиціях.

Теги: війна ЗСУ окупанти Генштаб

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