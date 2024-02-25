Аналітики ISW оцінили втрати росіян на війні

За оцінками американської розвідки за грудень 2023 року, окупанти втратили з початку повномасштабного вторгнення понад 300 тис. осіб

Кількість загиблих росіян в Україні почала значно зростати в жовтні 2023 року. Однак російські війська підтримують наступальні операції в Україні, попри важкі втрати. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

У звіті зазначається, що за оцінками російських ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні загинуло понад 75 000 російських військовослужбовців.

РосЗМІ проаналізували дані відомств РФ, які фіксують смерті своїх громадян і виявили, що з лютого 2022 року по грудень 2023 року на війні загинуло від 66 000 до 88 000 російських військовослужбовців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що кількість загиблих російських військових в Україні почала неухильно зростати після початку локальних російських наступальних операцій на сході України в жовтні 2023 року, а з середини 2023 року більшість загиблих складали російські добровольці.

За оцінками американської розвідки за грудень 2023 року, російські війська втратили з початку повномасштабного вторгнення 315 000 осіб. Аналітики ISW стверджують, що оцінка російських ЗМІ узгоджується з американською оцінкою, виходячи зі стандартного співвідношення поранених до вбитих для російських військ в Україні – три до одного.

Проте російські війська наразі підтримують наступальні операції в Україні, попри важкі втрати.

«Росія генерує нові сили приблизно зі швидкістю, еквівалентною поточним російським втратам, що дозволяє російським військам постійно посилювати підрозділи і регулярно проводити ротацію на оперативному рівні», – йдеться у звіті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До того ж, аналітики зазначають, що наразі неясно, чи зможе Росія чи зможе підтримувати наступальні операції в такий самий спосіб на більш високому оперативному рівні зі ще більшими втратами.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року

Як повідомлялося, за словами президента Володимира Зеленського, втрати російських загарбників на війні в Україні вп'ятеро більші, ніж втрати Сил оборони.