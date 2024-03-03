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ЗСУ назвали гарячу точку на Бахмутському напрямку

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ назвали гарячу точку на Бахмутському напрямку
фото з відкритих джерел

Ворог намагається атакувати в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр

Наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське. Українські захисники тримають оборону в Богданівці та Іванівці. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш у телемарафоні.

«Наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське, йдуть жорсткі бої вже в межах міста. Наші військові героїчно чинять опір та намагаються відкинути противника з зайнятих рубежів», – заявив Євлаш.

За його словами, ворог також намагається атакувати в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв.

Крім цього, Росія не полишає спроб захопити населений пункт Часів Яр, однак поки що безрезультатно. Українські захисники тримають оборону і не дають просунутися противнику вперед.

Як повідомлялося, після довготривалих зволікань європейські союзники України нарешті почали збирати фінансові та промислові ресурси для постачання ЗСУ необхідних артилерійських снарядів.

Нагадаємо, чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів. 

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

Нагадаємо, триває 739-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. 

Теги: росія ЗСУ військові фінансування президент ворог Бахмут Петр Павел

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