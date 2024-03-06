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Конгрес США незабаром представить альтернативний законопроєкт з допомогою для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Конгрес США незабаром представить альтернативний законопроєкт з допомогою для України
Глава зовнішньополітичного комітету переконаний, що спікер Палати представників Майк Джонсон підтримає альтернативний законопроєкт
фото з відкритих джерел

Законопроєкт представлять після того, як Конгрес розв'яже питання щодо фінансування уряду

Палата представників США планує представити альтернативний законопроєкт із фінансуванням допомоги Україні вже після 22 березня. Про це заявив голова зовнішньополітичного комітету Палати представників США Майкл Маккол, повідомляє кореспондент CNN Ману Раджу.

Глава комітету розповів, що законопроєкт представлять після того, як 22 березня Конгрес розв'яже питання щодо фінансування уряду. При цьому політик припустив, що спікер Палати представників Майк Джонсон підтримає таку ініціативу.

Як повідомлялося, іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України, окрім ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням, що передбачає понад $60 млрд допомоги, немає.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

Раніше повідомлялося, що Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.

До слова, Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона.

Крім того, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. 

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Теги: США законопроєкт фінансування

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