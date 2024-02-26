Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи надасть Шольц ракети Taurus Україні? Уряд Німеччини зробив заяву

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи надасть Шольц ракети Taurus Україні? Уряд Німеччини зробив заяву
Серед критеріїв передачі Німеччиною зброї – запобігання втягування країни та НАТО у війну з РФ
фото з відкритих джерел

Представниця уряду Німеччини анонсувала заяву Шольца щодо ракет «у належний час»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловить своє рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus «у належний час». Про це заявила заступниця речника федерального уряду країни Крістіне Гоффманн в рамках брифінга в понеділок, 26 лютого, повідомляє Укрінформ.

«Федеральний канцлер зробить заяву на цю тему у належний час і при відповідній нагоді», - наголосила Гоффманн. Вона також нагадала про три критерії при передачі зброї (серед них – запобігання втягування Німеччини та НАТО у війну з РФ – ред).

Гоффманн підтвердила участь Шольца в конференції європейських лідерів на підтримку України в Парижі 26 лютого, але не стала відповідати на численні запитання журналістів, чи може стати ця конференція «нагодою» для передачі ракет. Вона уточнила, що це робоча зустріч на рівні голів держав і урядів на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона – на ній йтиметься про допомогу Україні в галузі оборони.

«Сьогоднішня зустріч надає чергову можливість надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і російському президенту Путіну щодо європейської єдності та рішучості», - заявила представниця уряду ФРН.

Зазначається, що раніше Рольф Мютценіх, лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії, до якої належить і Олаф Шольц, заявив, що глава уряду мав би якнайскоріше пояснити свою позицію стосовно ракет, адже це питання «викликає багато непорозумінь».

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні. 

Читайте також: Як ракети Taurus та Аtacms можуть змінити ситуацію на полі бою: роз’яснення Банкової
Теги: Олаф Шольц Німеччина ракета Україна озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень
ЗСУ стримують ворога на кількох напрямках – Генштаб
1 лютого, 07:15
Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки у районі Степового
ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW
1 лютого, 06:30
Український прем'єр провів онлайн-розмову зі своїм колегою – Люком Фріденом
Ще одна країна долучилась до коаліції F-16 – Шмигаль
29 сiчня, 21:10
Ракета CRV7
Канада може передати ЗСУ ракети класу «повітря-земля»: що про них відомо
3 лютого, 14:23
Ракету було куплено на розпродажі
Залишилась від cусіда. В США чоловік хотів здати в музей частину ядерної ракети
4 лютого, 21:00
Сійярто jnhbvfd e gjlfheyjr шматок російського танка, спаленого у битві за Київ
Українець подарував голові МЗС Угорщини шматок російського танка
10 лютого, 20:32
Під час масованого ракетного обстрілу 7 лютого противник застосував для удару по Києву «гіперзвукову» ракету 3М22 «Циркон»
Британська розвідка пояснила, які проблеми для ППО України складають ракети «Циркон»
14 лютого, 12:30
Росія, США й Німеччина нібито вели переговори про обмін Навального
Bild з'ясувала, про що домовлялися Росія, США й Німеччина перед смертю Навального
18 лютого, 13:56
За словами Лещенка, «зараз ми розуміємо, що 10 років, які минули, – це 10 років нашого активного протистояння і боротьби з російською агресією»
Росія розробляла план вторгнення в Україну з 2006 року – представник Офісу генпрокурора
20 лютого, 21:29

Політика

Болгарія вагається, чи надавати гарантії безпеки Україні
Болгарія вагається, чи надавати гарантії безпеки Україні
Чи надасть Шольц ракети Taurus Україні? Уряд Німеччини зробив заяву
Чи надасть Шольц ракети Taurus Україні? Уряд Німеччини зробив заяву
Працівник Сенату США неофіційно передавав зброю для України – NYT
Працівник Сенату США неофіційно передавав зброю для України – NYT
Навальний був убитий за декілька днів до обміну – російська опозиція
Навальний був убитий за декілька днів до обміну – російська опозиція
Вибухи на газопроводах «Північний потік»: Данія припинила розслідування
Вибухи на газопроводах «Північний потік»: Данія припинила розслідування
Президент Чехії назвав мету Путіна у війні після виборів у РФ
Президент Чехії назвав мету Путіна у війні після виборів у РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Вихід ЗСУ з Авдіївки: Буданов розповів, скільки бійців потрапили у полон
43K
Зберігав нагородний пістолет у дивані. Матір «здала» сина-військового
16K
Блокада кордону. Економіст знайшов причину непорозумінь між українцями та поляками
6712
Обхід санкцій: ще одна країна вирішила піти проти Росії
5653
У Чернівецькій області заборонено наближатися до кордону: причина
5148
Померла легендарна акторка, зірка фільму «Весілля в Малинівці»

Новини

The Telegraf назвав причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність
Сьогодні, 14:24
Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування
Сьогодні, 13:59
Справа Пашинського: офіцер ЗСУ Мирослав Гай готовий взяти політика на поруки
Сьогодні, 13:11
Посилення мобілізації. Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді звернувся до влади
Сьогодні, 12:43
Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, подекуди невеликий дощ: прогноз погоди на 26 лютого
Сьогодні, 04:50

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua