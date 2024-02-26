Чи надасть Шольц ракети Taurus Україні? Уряд Німеччини зробив заяву

Серед критеріїв передачі Німеччиною зброї – запобігання втягування країни та НАТО у війну з РФ

Представниця уряду Німеччини анонсувала заяву Шольца щодо ракет «у належний час»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловить своє рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus «у належний час». Про це заявила заступниця речника федерального уряду країни Крістіне Гоффманн в рамках брифінга в понеділок, 26 лютого, повідомляє Укрінформ.

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«Федеральний канцлер зробить заяву на цю тему у належний час і при відповідній нагоді», - наголосила Гоффманн. Вона також нагадала про три критерії при передачі зброї (серед них – запобігання втягування Німеччини та НАТО у війну з РФ – ред).

Гоффманн підтвердила участь Шольца в конференції європейських лідерів на підтримку України в Парижі 26 лютого, але не стала відповідати на численні запитання журналістів, чи може стати ця конференція «нагодою» для передачі ракет. Вона уточнила, що це робоча зустріч на рівні голів держав і урядів на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона – на ній йтиметься про допомогу Україні в галузі оборони.

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«Сьогоднішня зустріч надає чергову можливість надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і російському президенту Путіну щодо європейської єдності та рішучості», - заявила представниця уряду ФРН.

Зазначається, що раніше Рольф Мютценіх, лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії, до якої належить і Олаф Шольц, заявив, що глава уряду мав би якнайскоріше пояснити свою позицію стосовно ракет, адже це питання «викликає багато непорозумінь».

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні.