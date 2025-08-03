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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Україна показує розніженому Заходу, як робляться справжні санкції

glavcom.ua
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Вибух у Самарі на Новокуйбишевському НПЗ

Що ж нафтові пристрасті набувають динаміки. М'який тарифний тиск Трампа на Моді викликав реакцію «усидіти на двох стільцях» – з Нью-Делі прозвучав як намір закуповувати американську нафту, так і зберегти імпорт російської. Навряд чи такий підхід хитрозроблених індусів сподобається Донні. Але його дії явно не вподоби Кремлю, який у відповідь на спробу США обмежити постачання російської нафти до Індії, вирішив використати «козир» контрольованого «Транснефтью» трубопроводу КТК Тенгіз – Новоросійськ. Раніше вони намагались це робити непомітно. Зараз, очевидно, вирішили, що настає час діяти відкрито.

Аналітики JP Morgan вказують, що постачання в Індію настільки важливі для Кремля, що якщо їх порушать, то помста не забариться. Закривши трубопровід КТК з Казахстану, де американські нафтові гіганти Chevron та ExxonMobil мають великі частки, Кремль спробує захистити свій експорт в Індію, змусивши США відмовитись від санкцій в обмін на збереження статус-кво КТК.

Якраз про особливості російського шантажу і саботажу КТК йдеться у свіжому випуску мого YouTube-каналу «Гравітація» – «ФСБ знову шантажує американців та казахів». Лінк у коментарі нижче.

Отже найближчі дні обіцяють бути спекотними у всіх значеннях. Тільки Пу знову прорахується, адже «раптом» Данські протоки можуть виявитися заблокованими для танкерів, що йдуть під завантаження в російські порти, а Ердоган на прохання Токаєва та Алієва може «раптом» занепоїтися екологічною безпекою Босфору.

Ну а тим часом, вогненний гриб в Самарі на Новокуйбишевському НПЗ нагадує розніженим і поплавленим мізкам західного політикуму про те, як робляться справжні санкції Силами оборони України (до речі, висоту полумʼя можна оцінити, виходячи з того, що висота розташованих неподалік труб ТЕЦ не менше 120 метрів).

 

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Теги: війна росія нафта

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Михайло Гончар

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