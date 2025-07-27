Вибухи в Росії та атака на Україну: головне за ніч

Цієї ночі дрони атакували залізницю у Волгоградській області Росії

Дрони атакували залізницю у Волгоградській області, російські терористи вдарили по Харківщині та Сумщині, Грецію та Туреччину охопили лісові пожежі, в у США загорівся літак.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 27 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи в Росії

Цієї ночі дрони атакували залізницю у Волгоградській області Росії. За повідомленням губернатора Андрія Бочарова, виникли перебої у електропостачання залізниць у Волгограді після атаки дронів.

«Росавіація» призупиняла польоти в аеропорту міста Волгоград.

Атака на Харківщину

Російські терористи вчергове атакували Харків ударними дронами. За попередньою інформацією, ворог атакував Харків БпЛА типу «Герань-2». «Прильоти» зафіксовано в Київському та Шевченківському районах.

Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі. Загорівся приватний будинок в Київському районі та ще одна будівля в Шевченківському районі.

Обстріл Сумщини

Загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Сумщини. У Ковпаківському районі міста внаслідок удару постраждали цивільні.

За попередніми даними, відомо про трьох поранених. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.

Лісові пожежі

Туреччина бореться з численними лісовими пожежами по всій країні. Одна з найсильніших пожеж спалахнула між районами Кестель та Гурсу в провінції Бурса. Сильний вітер спричинив швидке поширення вогню, який досяг району Карахідір. Через це влада перекрила автомагістраль Бурса-Анкара між Кестелем та Гюрсу для руху транспорту в напрямку Анкари.

У сільській місцевості Карахідір триває евакуація, оскільки вогонь просувається до району Гурсу. Чиновники наголосили на обережності через непередбачуваний характер полум'я, яке поширюється через сильний вітер.

Крім того, масштабна боротьба з численними лісовими пожежами відбувається і в Греції.

За повідомленням Reuters, поблизу села Дросопігі, що за 25 км від столиці, сталися вибухи через займання на місцевих підприємствах з виробництва легкозаймистих матеріалів.

До гасіння були залучені 65 пожежників, 26 одиниць техніки, два літаки та пожежні гелікоптери. Вогонь пошкодив щонайменше два будинки, а жителів сусіднього села Кріонері евакуювали в напрямку Афін.

У США загорівся літак

У міжнародному аеропорту Денвера в США під час зльоту загорівся пасажирський літак Boeing 737 Max, що прямував до Маямі. На борту перебували 179 людей. У лайнера раптово загорілася стійка шасі, що спричинило паніку на борту. Пілоти негайно зупинили рух літака на злітній смузі та дали команду на екстрену евакуацію. Людей евакуювали з салону за допомогою аварійних трапів.