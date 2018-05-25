Чи потрібен потяг в аеропорт «Бориспіль»?

Уряд придумує масштабні проекти.

Мовою оригіналу

Правительство решило железнодорожную ветку построить из Киева в аэропорт «Борисполь». Уже приступили к стройке. До 1 декабря хотят закончить. Правда, похоже, что провода протянуть не успевают, поэтому пустят не электричку, а дизельные мотовагоны. Объявили и стоимость проекта – 583 млн грн. Это, конечно, будет не новая отдельная ветка, а небольшое ответвление от имеющейся линии из города Борисполя.

Но что за спешка? Неужели сложилась катастрофическая ситуация с транспортом в аэропорт?

Отринем крамольные мысли, что проект задуман под грядущие президентские выборы или для политического пиара отдельных политиков. Посмотрим на проект взвешенно и непредвзято.

Действительно, пассажиропоток в аэропорту «Борисполь» растет внушительными темпами – 20 % в год. В 2017 через «Борисполь» прошло 10,7 млн пассажиров. По итогам марта этого года «Борисполь» на 52 месте среди европейских аэропортов. Наши соседи в рейтинге – Лион, Штутгарт, Милан, Тулуза. Да, это не многомиллионные столицы. Но мы догоняем другие европейские столицы и уже сравнимы с Прагой, Варшавой, Будапештом, Бухарестом, которые расположены в 4-м десятке европейских аэропортов по количеству пассажиров. (Для сравнения, крупнейшие аэропорты Европы: Лондон-Хитроу, Париж-Шарль де Голль, Амстердам-Схипхолл, Франкфурт, Стамбул, Мадрид, – обслуживают более 50 млн пассажиров в год.)

Что же, 10 млн пассажиров – это повод прокладывать в аэропорт железную дорогу? Ведь как заявляют в Кабмине «до сих пор пассажиры не имеют удобного способа добраться до аэропорта из Киева». Этим и срочность реализации оправдывается.

Но вот, что меня смущает. В большинстве аэропортов, с которыми мы «Борисполь» сравниваем, нет отдельных железнодорожных веток. Они пользуются регулярным автобусным сообщением, такси и хорошо налаженной системой стоянок личного транспорта. И я очень не уверен, что именно электрички не хватает для нормального сообщения Киев – «Борисполь». По моему мнению, прежде, чем вкладываться в дорогостоящее строительство и дальнейшую дорогостоящую эксплуатацию железной дороги, стоит наладить работу того, что уже есть.

Автобус №322. Хорошо, что он выделен раскраской – серым цветом. Иначе найти его в сонме остального транспорта практически нереально. Остановки его практически не обозначены знаками и никак не выделены на местности. Расписания движения нет (фраза «интервал движения 30 минут» мало полезна пассажиру, следующему в аэропорт к отлетающему самолету). Иностранцу найти остановку вообще нереально. Организовать остановки по пути следования автобуса аэропорт не в силах, поскольку никак не связан с киевским общественным транспортом. Да что говорить, сами работники Борисполя, чтобы попасть из Киева на рабочее место, ожидают свой автобус-развозку под открытым небом у обочины дороги. Хорошо, что развозка приезжает всегда вовремя – в 8-30 утра. И тот, кто подгадал точно, мокнет под дождем совсем недолго.

И в то же время, автобусы на аэропорт ходят полупустые. Отчасти из-за плохой организации их движения, а отчасти из-за цены. Семье из трех человек с багажом по деньгам выгоднее ехать в аэропорт на такси. И значительно удобней, конечно. Киевское такси недорогое и доступное. А вот, что надо, – так это организовать работу такси в самом «Борисполе», с чем руководство порта не справляется, создав почву для злоупотреблений, монополизации рынка и крайнего неудобства пассажиров.

Та же проблема в аэропорту и с использованием личного транспорта. Доехать можно легко, дорога Киев – «Борисполь» отличная. Но вот оперировать машиной в самом аэропорту крайне неудобно. И этот тоже зона ответственности руководства порта, которое некомпетентно в деле организации логистики пассажиров.

Вывод, который я делаю, таков. Во много раз дешевле, быстрее и эффективней для надежного, удобного и комфортного пассажирского сообщения Киев – аэропорт «Борисполь», наладить работу имеющихся транспортных возможностей: автобус, такси, личный транспорт.

А электричка – дело будущего, когда мы научимся все нормально эксплуатировать. Пока прогноз таков: она будет ездить незагруженной, причинять «Укрзализныце» убытки. «Укрзализныця» будет требовать возмещения этих убытков от аэропорта или Киевских областных властей. Те откажутся, и через какие-то время железнодорожное движение в «Борисполь» прекратится.

Джерело: Сегодня

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»