Диктатура на дорозі: водії отримали рекордну кількість нових правил та обмежень

«Главком» зібрав нововведення, які найбільше вплинули на життя українських водіїв у 2021 році

У 2021 році у водіїв не було часу сумувати. «Слуги» постійно «розважали» народ за кермом: змінювали штрафи та правила дорожнього руху, обмежували права на керування транспортом.

З точки зору запровадження «контрольно-обмежувальних» нововведень цей рік став рекордним. Так пильно за українськими водіями ще не слідкувала жодна влада. Гайки затягували на всіх рівнях.

Щоправда, були і приємні зміни, які полегшили життя автомобілістів. З’явилися нові зручні онлайн сервіси. А деякі повноваження влада передала приватним компаніям, що спростило, наприклад, купівлю автомобіля.

У цьому матеріалі «Главком» зібрав 10 найголовніших нововведень для водіїв, які було запроваджено у 2021 році.

Нові камери на дорогах

Нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху з’являються постійно. І це відбуватиметься ще далеко не один рік. Тож, це, можна сказати, постійний процес, який на важливе нововведення року навряд чи тягне.

Однак на початку 2021 року на дорогах України почали з’являтися абсолютно нові камери – вони навчилися не тільки визначати перевищення швидкості, але й рух транспорту смугою громадського транспорту. В Україні такого типу камери з’явилися вперше.

«…Камера автоматичної фіксації, яка розташована на бульварі Дружби народів, 36, у Києві, окрім фіксації порушень швидкості, почала фіксувати ще й порушення проїзду смугою громадського транспорту», – йшлося у повідомлені Патрульної поліції від 16 лютого 2021 року.

Проте, на цьому поліція зупиняти не збирається. Вже наступного року МВС почне тестувати нові комплекси автоматичної фіксації порушень. Вони розрізнятимуть дорожню розмітку та сигнали світлофору. А це дасть їм можливість визначати порушників, які проїжджають на червоне світло та виїжджають на зустрічну смугу там, де цього робити не можна.

Перші тестові комплекси з новими функціями запрацюють до квітня 2022 року.

Нові правила перевезення дітей

Інше нововведення, яке свого часу наробило галасу, це зміни до правил перевезення дітей. Фактично водіїв зобов’язали перевозити маленьких дітей виключно у спеціальних дитячих автокріслах.

Власне, закон, який зобов’язав водіїв перевозити дітей в автокріслах, прийняли ще у 2019 році. Тоді було внесено зміни до адміністративного кодексу, які передбачали покарання за порушення правил перевезення дітей.

Таке нововведення дуже не сподобалося таксистам, які змушені були всі без виключення купувати дитячі крісла.

Але у 2021 році Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху у розділі «перевезення» пасажирів. Уряд нарешті дав визначення, що таке спеціальна дитяча система.

Також із правил було виключено вік дитини. Лишили лише зріст, що цілком логічно. Адже сам від зросту дитини залежить засіб безпеки, який необхідно застосовувати. За новими правилами, дітей зростом менше 145 см можна перевозити лише у спеціальному дитячому автомобільному кріслі.

До того ж уряд прибрав вимогу, мати дитяче крісло тим, хто займається регулярними та нерегулярними перевезеннями. Тобто, фактично таксистів, які займається нерегулярними перевезеннями людей, фактично позбавили адміністративної відповідальності за перевезення дітей без автокрісла.

Нові правила дорожнього руху

З 1 листопада 2021 року в Україні діють нові правила дорожнього руху. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги і проїзду.

До нової розмітки відносяться:

діагональний пішохідний перехід;

позначення наближення до кільцевої розв'язки;

виділені місця для паркування уздовж доріг;

вертикальна жовто-червона і червоно-біла розмітки – для позначення лежачого поліцейського.

В правилах також з’явилася ціла купи нових дорожніх знаків. Їх повний перелік можна знайти за цим посиланням.

Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху

У березні набрав чинності закон, що посилює відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху. Документ підвищує мінімальний штраф до 510 гривень. Найлегше покарання передбачено за:

непристебнутий ремень безпеки;

відсутність шолома в мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмову по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

Але деякі порушення передбачають набагато суворіше покарання. Наприклад, за керування автомобілем в нетверезому стані. За новими правилами, якщо п’яного порушника спіймали:

вперше – штраф 17 тисяч гривень та позбавлення водійського посвідчення на рік;

вдруге протягом року – штраф 34 тисячі гривень та позбавлення водійського посвідчення на три роки, також можливе вилучення автомобіля та арешт на 10 діб;

втретє – штраф 51 тисяча гривень та позбавлення водійського посвідчення на 10 років з конфіскацією автомобіля.

На другому місці за розміром штрафу – керування автомобілем особою, яка позбавлена прав:

вперше – 20,4 тисячі гривень;

вдруге – 40,8 тисяч гривень (+ позбавлення прав керування на 5-7 років).

Третє місце – вживання алкоголю після ДТП або після зупинення поліцією. Штраф – 34 тисячі гривень.

Четверте місце – 3,4 тисячі гривень – розділили відразу три порушення:

керування автомобілем без прав;

втеча з місця аварії;

перевищення швидкості у населених пунктах більше ніж на 50 км/г.

П’яте місце – створення аварійної ситуації. Штраф – 1,45 тисячі гривень.

Полювання на несправні автомобілі

З 12 листопада патрульні почали перевіряти технічний стан автомобілів, які мають проходити обов’язковий техогляд Для цього поліція використовує спеціальні мобільні діагностичні станції.

Перелік транспорту, який перевіряють, має наступний вигляд:

легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку;

автомобілі таксі;

автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;

автобуси;

вантажні автомобілі більше 3,5 тонн та причепи до них;

спеціалізований транспорт.

За допомогою мобільних діагностичних станцій поліцейські можуть:

замірювати параметри світла фар;

вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;

аналізувати викиди вихлопних газів бензинових двигунів;

замірювати коефіцієнт димності дизельних двигунів;

замірювати рівень зовнішнього шуму транспорту;

визначати люфт рульового управління;

перевіряти інші елементи конструкції.

«Євробляхи» залишилися поза законом

У 2021 році владі вдалося вирішити проблему «євроблях». Декілька місяців в Україні діяла пільгова ставка розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

За весь період дії спрощеної схеми легалізації «євроблях» українці заплатили 2,9 млрд грн. Було розмитнено понад 83 тис. автомобілів.

«Питання із євробляхами вирішено. Станом на 09.10 понад 83 тис. автомобілів розмитнено, а бюджет отримав 2,9 млрд грн. Більше жодних відстрочок/пільгових періодів не буде. Тепер – закон один для всіх. Прошу Національну поліцію вжити заходів щодо недопущення проїзду євроблях вулицями та дорогами нашої країни», - написав 10 листопада на своїй сторінці у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Лишилися й ті, хто не встиг, або не зміг розмитнити автомобіль. Але судячи з того, що ніяких протестів після закінчення пільгового періоду не було, можна припустити, що більшість власників «євроблях» все ж таки вирішила свої проблеми.

А ось на власників автомобілів, які лишилися на іноземних номерах, чекають великі штрафи. Наприклад, за керування таким автомобілем передбачено штраф 8,5 тис. гривень.

Продати комусь автомобіль теж навряд чи вийде. Адже за керування іншою особою, ніж та, що ввезла автомобіль на територію України, передбачено той самий штраф – 8,5 тис. гривень. Навряд чи хтось захоче купувати такий автомобіль.

Якщо порушення вчинено повторно протягом року, то штраф складає вже 17 тис. грн. Одночасно водій позбавляється права керування строком на рік. А автомобіль можуть відібрати.

Окремі штрафи може накладати митниця. За перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту більше ніж на тридцять діб треба заплатити 170 тис. грн. Автомобіль конфіскують.

За втрату автомобіля на іноземних номерах теж штраф. Ті самі 170 тис. грн.

Якщо ж митниця дізнається, що «євробляху» було передано у користування іншій особі, то накладе ще штраф – 34 тис. грн.

При цьому всі ці штрафи не звільняють власника «євробляхи» від обов’язку вивезти авто за межі України.

Конфіскація автомобілів

Наприкінці року в Україні почали показово конфісковувати автомобілі. Без машин лишаються водії, які мають несплачені штрафи за перевищення швидкості. Нововведення стосується тих водіїв, які не сплачують штрафи за «значне» перевищення швидкості. Поки що умовною «цифрою реагування» обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

Тригером до такої радикальної позиції Мін’юсту у справах щодо боржників стали резонансні ДТП у Харкові, де, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину.

Тому вилучення авто боржників, які перевищують швидкість у містах, розпочалося саме з Харкова. Першим під удар влади потрапив власник люксового Mercedes, який заборгував державі 80 тис. грн.

«Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тис. боргу за нетверезе водіння. Два епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною. Порушником виявився громадянин Нігерії, віком 32 роки», – написав на своїй сторінці у Facebook Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби.

Нові вимоги до підготовки водіїв

Вже до кінця цього року частина українців не матиме права їздити на автомобілях з механічною коробкою передач, якщо екзамен вони здавали на автомобілі з автоматичною трансмісією.

«З 28 грудня у посвідченнях водія буде відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78». З ним водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якою», – йдеться у повідомлені Головного сервісного центру МВС.

Таке нововведення у відомстві пояснюють європейською практикою.

Проте спеціальні позначки для «автоматників» – це далеко не єдине нововведення, яке чекає на українських водіїв, як майбутніх, так і теперішніх.

Водійське посвідчення у «Дії»

На початку 2021 року Верховна Рада прирівняла цифрові водійські права в додатку «Дія» до паперових. Завдяки цьому нововведенню українські водії можуть пред'являти електронне водійське посвідчення, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов'язкового страхування поліцейським для посвідчення своєї особи і права на водіння.

У майбутньому уряд також обіцяє онлайн розмитнення автомобілів. Ця послуга також діятиме у додатку «Дія». Проєкт мав стартувати 2 грудня 2021 року.

«Подати необхідні документи, сплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу можна буде онлайн. Усе максимально зручно, просто і без жодної корупції», – зазначили в Міністерстві цифрової трансформації.

Для впровадження проєкту була вибрана одна з найпоширеніших категорій транспортних засобів, які найчастіше ввозяться на митну територію України, — 8703. Це легкові автомобілі, мотоцикли, скутери тощо.

Нові правила реєстрації автомобілів

У квітні 2021 року автомобілі почали ставити на облік відразу в автосалонах. Раніше цю процедуру могли проводити лише сервісні центри МВС. Покупець нового автомобіля може відразу після придбання отримати номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, не виходячи з автосалону.

«Брати участь у державній реєстрації авто можуть суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС», – йшлося у повідомленні Головного сервісного центру МВС.