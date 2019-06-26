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    Думки вголос

    На відміну від України, Київ жителів не втрачає

    • Ігор Ляшенко

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    На відміну від України, Київ жителів не втрачає

    Більше 10% жителів країни проживають в Києві та околицях

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    В отличие от собственно Украины, Киев жителей не теряет, число киевлян только растет. Собственно, эта тенденциях характерна для любого мегаполиса, столичной агломерации. И по сравнению со многими другими странами наши 10% – еще небольшая цифра, она неминуемо будет расти.

    В результате, в городе много киевлян, как из анекдота.

    - Девушка, вы киевлянка?

    - Да.

    - А на выходных что делаете?

    - Домой еду.

    И это ничуть ни для кого не обидный анекдот. Каждый из нас либо приехал жить и работать в Киев сам, либо приехали родители, гораздо реже есть дед-баба, а глубже родственников-киевлян нет практически ни у кого, потому что по Киеву прошлась Мировая война с тотальным разрушением, эвакуацией, голодом, Бабьим Яром…

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    Но живя в таком большом городе, человек нуждается в дополнительной идентификации места жительства. Недостаточно сказать, что живу, мол, в Киеве. В то же время дополнительные топонимические уровни в городе оставляют желать лучшего. Десять официальных административных районов для идентификации места жительства практически бесполезны. Они огромные по населению и площади, имеют нелогичную структуру. Административной топонимикой пользуются только чиновники, коммунальные службы да полиция. А исторические районы и территории города у нас слабо очерчены, не имеют четких границ, иногда накладываются друг на друга, а часто имеют по два-три названия.

    Я провел в фейсбуке такой опрос: "Если вас спросят, где вы в Киеве живете, вы что ответите?". Получил 237 ответов. Я не гнался за репрезентативностью, мне было важно понять, как киевляне сами идентифицируют свое место жительства.

    Выяснилось, что они практически не идентифицируют место жительства с официальным административным районом. Вообще никак. В быту все пользуются издавна сложившейся исторической топонимикой. Неважно, киевлянин это в энном поколении или недавно приехавший учиться студент. Люди с удовольствием и очень быстро идентифицируют себя по историческим названиям, пусть даже их давно нет ни в каких городских схемах.

    Привожу подробный итог своего опроса. Для удобства я все-же разбил ответы по административным районам, хотя в опросе этого не было. Цифра возле названия – количество живущих там участников опроса. Я думаю, каждый читатель заглянет в нижеприведенный перечень, чтобы найти свое место жительства в Киеве.

    О чем говорят такие итоги опроса? Да о том, что городским властям давно надо заняться внутригородской географической идентификацией, топонимикой, определить границы исторических местностей и упорядочить их административное управление.

    Дарницкий район

    • Позняки – 11
    • Осокорки – 10
    • Харьковский – 3
    • ПОХ – 4
    • Хорек – 2
    • Харьковский-Позняки – 1
    • Дарница – 2
    • Рембаза – 1
    • Молодежный квартал – 1

    Деснянский район

    • Троещина – 2
    • Троя – 2
    • Замковецкая – 1

    Днепровский район

    • Воскресенка – 3
    • Радужный – 2
    • Лесной – 1
    • ДВРЗ – 1
    • Соцгород – 2 
    • Русановка – 1

    Голосеевский район

    • Демеевка (Сталинка) – 4
    • Ширма – 2
    • Теличка – 2 
    • Голосеево – 2
    • Метро Голосеевская – 1 
    • Теремки – 1
    • Паньківщина (Латинський квартал) – 1

    Оболонский район

    • Оболонь – 13
    • Минский масив – 2 
    • Героев Днепра – 1

    Печерский район

    • Печерск – 7
    • Липки -1 
    • Бессарабка – 1 
    • Дворец Украина (метро) – 1

    Подольский район

    • Виноградарь (Веник) – 5
    • Татарка – 4 
    • Подол – 2
    • Куреневка – 2
    • Ветряные горы – 2
    • Приорка -1

    Соломенский район

    • Отрадный – 4
    • Шулявка – 3 
    • Соломенка – 3
    • Протасов Яр – 3
    • Караваевы дачи – 3
    • Чоколовка – 2
    • Совки – 2
    • Батыева гора – 2
    • Турецкий городок – 1

    Святошинский район

    • Борщаговка Южная – 1 
    • Борщаговка – 2
    • Пятая просека – 1 
    • Беличи – 2
    • Академгородок – 1
    • Скарбовый лес – 1

    Шевченковский район

    • Евбаз – 6
    • Сырец – 4 
    • Центр – 3
    • Берестейка – 2
    • Золотые ворота – 1
    • Возле цирка -1
    • Лукьяновка – 1 
    • Нивки – 1 
    • Волейків – 1

    Джерело: Сегодня

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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