На відміну від України, Київ жителів не втрачає
Більше 10% жителів країни проживають в Києві та околицях
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В отличие от собственно Украины, Киев жителей не теряет, число киевлян только растет. Собственно, эта тенденциях характерна для любого мегаполиса, столичной агломерации. И по сравнению со многими другими странами наши 10% – еще небольшая цифра, она неминуемо будет расти.
В результате, в городе много киевлян, как из анекдота.
- Девушка, вы киевлянка?
- Да.
- А на выходных что делаете?
- Домой еду.
И это ничуть ни для кого не обидный анекдот. Каждый из нас либо приехал жить и работать в Киев сам, либо приехали родители, гораздо реже есть дед-баба, а глубже родственников-киевлян нет практически ни у кого, потому что по Киеву прошлась Мировая война с тотальным разрушением, эвакуацией, голодом, Бабьим Яром…
Но живя в таком большом городе, человек нуждается в дополнительной идентификации места жительства. Недостаточно сказать, что живу, мол, в Киеве. В то же время дополнительные топонимические уровни в городе оставляют желать лучшего. Десять официальных административных районов для идентификации места жительства практически бесполезны. Они огромные по населению и площади, имеют нелогичную структуру. Административной топонимикой пользуются только чиновники, коммунальные службы да полиция. А исторические районы и территории города у нас слабо очерчены, не имеют четких границ, иногда накладываются друг на друга, а часто имеют по два-три названия.
Я провел в фейсбуке такой опрос: "Если вас спросят, где вы в Киеве живете, вы что ответите?". Получил 237 ответов. Я не гнался за репрезентативностью, мне было важно понять, как киевляне сами идентифицируют свое место жительства.
Выяснилось, что они практически не идентифицируют место жительства с официальным административным районом. Вообще никак. В быту все пользуются издавна сложившейся исторической топонимикой. Неважно, киевлянин это в энном поколении или недавно приехавший учиться студент. Люди с удовольствием и очень быстро идентифицируют себя по историческим названиям, пусть даже их давно нет ни в каких городских схемах.
Привожу подробный итог своего опроса. Для удобства я все-же разбил ответы по административным районам, хотя в опросе этого не было. Цифра возле названия – количество живущих там участников опроса. Я думаю, каждый читатель заглянет в нижеприведенный перечень, чтобы найти свое место жительства в Киеве.
О чем говорят такие итоги опроса? Да о том, что городским властям давно надо заняться внутригородской географической идентификацией, топонимикой, определить границы исторических местностей и упорядочить их административное управление.
Дарницкий район
- Позняки – 11
- Осокорки – 10
- Харьковский – 3
- ПОХ – 4
- Хорек – 2
- Харьковский-Позняки – 1
- Дарница – 2
- Рембаза – 1
- Молодежный квартал – 1
Деснянский район
- Троещина – 2
- Троя – 2
- Замковецкая – 1
Днепровский район
- Воскресенка – 3
- Радужный – 2
- Лесной – 1
- ДВРЗ – 1
- Соцгород – 2
- Русановка – 1
Голосеевский район
- Демеевка (Сталинка) – 4
- Ширма – 2
- Теличка – 2
- Голосеево – 2
- Метро Голосеевская – 1
- Теремки – 1
- Паньківщина (Латинський квартал) – 1
Оболонский район
- Оболонь – 13
- Минский масив – 2
- Героев Днепра – 1
Печерский район
- Печерск – 7
- Липки -1
- Бессарабка – 1
- Дворец Украина (метро) – 1
Подольский район
- Виноградарь (Веник) – 5
- Татарка – 4
- Подол – 2
- Куреневка – 2
- Ветряные горы – 2
- Приорка -1
Соломенский район
- Отрадный – 4
- Шулявка – 3
- Соломенка – 3
- Протасов Яр – 3
- Караваевы дачи – 3
- Чоколовка – 2
- Совки – 2
- Батыева гора – 2
- Турецкий городок – 1
Святошинский район
- Борщаговка Южная – 1
- Борщаговка – 2
- Пятая просека – 1
- Беличи – 2
- Академгородок – 1
- Скарбовый лес – 1
Шевченковский район
- Евбаз – 6
- Сырец – 4
- Центр – 3
- Берестейка – 2
- Золотые ворота – 1
- Возле цирка -1
- Лукьяновка – 1
- Нивки – 1
- Волейків – 1
Джерело: Сегодня