Транспорт без розкладу - нерозв'язна проблема України

Громадський транспорт

Жити і пересуватися в порядку, за розкладом, - ось одна з реальних проблем, які повинні вирішувати в першу чергу уряд і новий президент

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Станция пригородной электрички. Люди вышли, разошлись-разъехались, а несколько человек остались стоять, что-то обсуждают, разводят руками. Им еще надо как-то добраться до села, которое в семи километрах от станции. Обычно туда ездит автобус. Но сегодня его нет. И что самое неприятное, неизвестно, будет ли? Хочется подождать, может приедет? Но надвигаются сумерки, холодает. Если автобуса не будет, то людям придется топать полтора часа в темноте. Люди с сумками. Идти тяжело, далеко, неприятно и даже страшно. Если бы люди четко знали, что автобуса не будет, то ехали бы более ранней электричкой. Или если уже приехали, то, не теряя светлого времени, двинулись к своему селу.

Но расписания автобуса нет. Его и не было никогда. Такая ситуация уже много лет. Автобус на маршруте один и водитель один. Если поломка какая-то (что случается часто) или водитель приболел, то автобуса просто нет. Никто никого не предупреждает, пассажиры надеются на удачу. Между тем, это официальный маршрут, на который был проведен конкурс.

Кто-то скажет – это же село… Но в городах ситуация не лучше. Расписания движения общественного транспорта нет почти нигде на остановках. (Редкие случаи, когда на некоторых остановках центра Киева есть работающие электронные табло, не считаем.) Люди просто ждут, рассчитывая на удачу. Особо продвинутые горожане пользуются онлайн сервисом слежения за транспортом, но там тоже нет расписания, а следить можно только за большими коммунальными автобусами и трамваями. Частные желтые маршрутки отслеживанию не поддаются. А ведь у нас в городе многие автобусы ездят с интервалом в 30-40 минут и больше. Вот и стоят пожилые пассажиры часами на остановках, ожидают коммунальный автобус, потому что так могут сэкономить 8 гривен.

А между тем, парадокс ситуации в том, что абсолютно весть общественный транспорт в Киеве ездит по рассчитанному до минут расписанию. И большие автобусы, и ржавые желтые маршрутки. Обратите внимание, – возле каждого водителя есть часики, и он по ним ориентируется, когда надо быть на той или иной остановке. Соответственно, то ускоряется, то может минуту простоять на остановке, если опережает график.

И здесь появляется вопрос. Почему расписание для водителя есть, а не для пассажира его нет, оно недоступно? Почему бы это же имеющееся расписание не перенести на бумагу и в электронный вид для смартфонов? Можно взять за пример любую страну Европы, где на каждой остановке общественного транспорта висит поминутное расписание движения. И где человек, отправляясь куда-то, хоть на соседнюю улицу, хоть на другой конец страны может до минуты спланировать свой маршрут не боясь опоздать, переплатить, шагать с сумками по темноте семь километров.

Как можно говорить об эффективности работы, производительности труда и прочих экономических категориях, когда каждый украинец сотни часов тратит на неоправданное ожидание транспорта!

Жить и передвигаться в порядке, по расписанию, – вот одна из реальных проблем, которые должны решать в первую очередь правительство и новый президент. Не стоит говорить, что это забота местных властей, а не центрального правительства. Формально, это действительно так. Но в реалиях мы видим, что местные власти сами не справляются, а значит, им нужны четкие инструкции из центра. Не понимают местные руководители, что расписание движения транспорта – это их ответственность. А если не понимают, то надо их заставлять под угрозой наказания. Что и могут организовать Кабмин и президент путем подачи законопроектов и принятия постановлений.

Джерело: Сегодня

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