  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як працюватиме столичний громадський транспорт на Великдень (схеми руху)

    • Розсилка
    Як працюватиме столичний громадський транспорт на Великдень (схеми руху)

    На Великдень у Києві буде подовжено роботу міського пасажирського транспорту

    Під час святкування Великодня роботу маршрутів громадського транспорту (як звичайного режиму руху, так і режиму маршрутного таксі), які проходять біля станцій метрополітену, буде продовжено на 1 годину 27 квітня (щоб забезпечити перевезення після проходження останніх потягів метро) та розпочато роботу 28 квітня на 1 годину раніше (для перевезення відповідно до графіку проходження перших потягів метро). Про це поінформували у КП «Київпастранс».

    Читайте також

    Зокрема, біля станцій метрополітену проходять такі маршрути:

    • тролейбусні – №№ 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27-А, 28, 30-К, 37, 38, 40, 41, 42-Д, 50;
    • трамвайні – №№ 1, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 29, 33;
    • автобусні звичайного режиму руху – №№ 18, 20, 21, 27-ТР, 33, 33-Т, 37 (із заїздом на с/к «Чайка» в напрямку ст. м. «Святошин»), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115;
    • автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі – №№ 155, 166, 181, 182, 208, 220, 457, 500, 502, 550.

    У ніч із 27 на 28 квітня передбачено продовження роботи:

    • фунікулера – на 1 годину та початок роботи з 5:00 28 квітня;
    • станцій лінії швидкісного трамваю на житловому масиві Троєщина до 2 годин 30 хвилин та початок роботи станцій із 04:00 28 квітня;
    • станцій лінії швидкісного трамваю на житловому масиві Борщагівка до 2 годин 25 хвилин та початок роботу станцій із 04:15 28 квітня.

    Крім того, тимчасово (27 та 28 квітня) зупинку «Вулиця Івана Франка» для тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94Н та автобусів маршрутів №№ 24, 114, 118 перенесено у напрямку площі Перемоги на 50 метрів уперед

    1_02.

    Також тимчасово (27 та 28 квітня) на період перекриття руху автотранспорту на непарній стороні вул. Оноре де Бальзака на ділянці від вул. Теодора Драйзера до просп. Генерала Ватутіна організовується рух:

    автобусів маршруту № 6 від площі Дарницької до вул. Оноре де Бальзака за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської, у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська – вул. Радосинська – вул. Гійома де Боплана (до вул. Митрополита Володимира Сабодана) – вул. Радосинська – вул. Лісківська – вул. Радунська – вул. Теодора Драйзера, далі за власним маршрутом;

    2_04.

    автобусів маршруту № 73 у напрямку ст. м «Героїв Дніпра» – вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Теодора Драйзера – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Каштанова – просп. Володимира Маяковського – просп. Генерала Ватутіна, далі за власним маршрутом.

    3_02.

    У разі перекриття руху транспорту на парній стороні вул. Оноре де Бальзака на ділянці від вул. Каштанової до вул. Теодора Драйзера організовується рух:

    автобусів маршруту № 21 – ст. м. «Почайна» – просп. Степана Бандери – просп. Генерала Ватутіна – просп. Володимира Маяковського – вул. Теодора Драйзера – вул. Оноре де Бальзака;

    4_02.

    автобусів маршруту № 73 – від ст. м. «Героїв Дніпра» до просп. Генерала Ватутіна за власним маршрутом, далі просп. Генерала Ватутіна – просп. Володимира Маяковського – вул. Теодора Драйзера – вул. Оноре де Бальзака – далі за власним маршрутом; від вул. Милославської до вул. Оноре де Бальзака за власним маршрутом, далі – вул. Оноре де Бальзака – вул. Драйзера – просп. Маяковського – просп. Генерала Ватутіна – далі за власним маршрутом.

    5_06.

    Для коригування роботи наземного пасажирського транспорту залежно від пасажиропотоку в місцях масового скупчення пасажирів передбачено чергування відповідальних осіб.

    Нагадуємо, що в ніч на Великдень метро працюватиме на годину довше, а в неділю, 28 квітня, розпочне роботу на годину раніше. Останній поїзд їде з кожної станції у свій час. Із центральних станцій міста – близько 01:15. Додаткові годину додаються до звичайного часу роботи кожної станції, що написані на вході та в залі станції.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт Великдень 2019 Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ