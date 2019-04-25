Як працюватиме столичний громадський транспорт на Великдень (схеми руху)



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На Великдень у Києві буде подовжено роботу міського пасажирського транспорту

Під час святкування Великодня роботу маршрутів громадського транспорту (як звичайного режиму руху, так і режиму маршрутного таксі), які проходять біля станцій метрополітену, буде продовжено на 1 годину 27 квітня (щоб забезпечити перевезення після проходження останніх потягів метро) та розпочато роботу 28 квітня на 1 годину раніше (для перевезення відповідно до графіку проходження перших потягів метро). Про це поінформували у КП «Київпастранс».

Зокрема, біля станцій метрополітену проходять такі маршрути:

тролейбусні – №№ 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27-А, 28, 30-К, 37, 38, 40, 41, 42-Д, 50;

трамвайні – №№ 1, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 29, 33;

автобусні звичайного режиму руху – №№ 18, 20, 21, 27-ТР, 33, 33-Т, 37 (із заїздом на с/к «Чайка» в напрямку ст. м. «Святошин»), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115;

автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі – №№ 155, 166, 181, 182, 208, 220, 457, 500, 502, 550.

У ніч із 27 на 28 квітня передбачено продовження роботи:

фунікулера – на 1 годину та початок роботи з 5:00 28 квітня;

станцій лінії швидкісного трамваю на житловому масиві Троєщина до 2 годин 30 хвилин та початок роботи станцій із 04:00 28 квітня;

станцій лінії швидкісного трамваю на житловому масиві Борщагівка до 2 годин 25 хвилин та початок роботу станцій із 04:15 28 квітня.

Крім того, тимчасово (27 та 28 квітня) зупинку «Вулиця Івана Франка» для тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94Н та автобусів маршрутів №№ 24, 114, 118 перенесено у напрямку площі Перемоги на 50 метрів уперед

Також тимчасово (27 та 28 квітня) на період перекриття руху автотранспорту на непарній стороні вул. Оноре де Бальзака на ділянці від вул. Теодора Драйзера до просп. Генерала Ватутіна організовується рух:

автобусів маршруту № 6 від площі Дарницької до вул. Оноре де Бальзака за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської, у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська – вул. Радосинська – вул. Гійома де Боплана (до вул. Митрополита Володимира Сабодана) – вул. Радосинська – вул. Лісківська – вул. Радунська – вул. Теодора Драйзера, далі за власним маршрутом;

автобусів маршруту № 73 у напрямку ст. м «Героїв Дніпра» – вул. Радунська (від вул. Милославської) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Теодора Драйзера – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Каштанова – просп. Володимира Маяковського – просп. Генерала Ватутіна, далі за власним маршрутом.

У разі перекриття руху транспорту на парній стороні вул. Оноре де Бальзака на ділянці від вул. Каштанової до вул. Теодора Драйзера організовується рух:

автобусів маршруту № 21 – ст. м. «Почайна» – просп. Степана Бандери – просп. Генерала Ватутіна – просп. Володимира Маяковського – вул. Теодора Драйзера – вул. Оноре де Бальзака;

автобусів маршруту № 73 – від ст. м. «Героїв Дніпра» до просп. Генерала Ватутіна за власним маршрутом, далі просп. Генерала Ватутіна – просп. Володимира Маяковського – вул. Теодора Драйзера – вул. Оноре де Бальзака – далі за власним маршрутом; від вул. Милославської до вул. Оноре де Бальзака за власним маршрутом, далі – вул. Оноре де Бальзака – вул. Драйзера – просп. Маяковського – просп. Генерала Ватутіна – далі за власним маршрутом.

Для коригування роботи наземного пасажирського транспорту залежно від пасажиропотоку в місцях масового скупчення пасажирів передбачено чергування відповідальних осіб.

Нагадуємо, що в ніч на Великдень метро працюватиме на годину довше, а в неділю, 28 квітня, розпочне роботу на годину раніше. Останній поїзд їде з кожної станції у свій час. Із центральних станцій міста – близько 01:15. Додаткові годину додаються до звичайного часу роботи кожної станції, що написані на вході та в залі станції.