  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ляшенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Житель передмістя - не є нахлібником. Перспективи київської агломерації

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Житель передмістя - не є нахлібником. Перспективи київської агломерації

    Київ - це агломерація, і вельми велика за європейськими мірками. 4 млн жителів, а то і більше

    Мовою оригіналу

    Киев объективно требует функционирования по законам агломерации. Но у нас пока не получается. Долгое время киевские власти считали, что Киев надо расширять административно, присоединяя к городу окружающие населенные пункты и территории. Когда оказалось, что их жители пригородов и местные власти против, а заставить нельзя, о "Киевской агломерации" перестали говорить, как о чем-то серьезном, вспоминая это словосочетание только в ритуальном порядке, формально.

    Во всяком случае, никаких практических действий не предпринимается. Киевским городским властям банально не интересен никакой иной путь, кроме присоединения к городу новых территорий. Ни в каком ином варианте они свою выгоду не видят. Более того, для киевских властей житель пригорода – назойливый нахлебник. Тот же мэр Киева Кличко весьма недружелюбен к иногородним: "Ежедневно почти полмиллиона людей из окрестных городов и сел ездят в Киев на работу и пользуются инфраструктурой столицы и объектами социальной сферы. В то же время, все это финансируется из бюджета Киева", – говорит он.

    На практике это недружелюбие проявляется, например, в фактическом бойкоте со стороны киевских властей развития и функционирования пригородного транспорта. Этой темой полностью занимается областная госадминистрация. Автобусы и маршрутки, приезжающие в Киев из пригорода, вообще не заботят городские власти. Автостанции и остановки просто исчезли из сферы интересов городских чиновников. Говорить о перехватывающих паркингах для приезжающих в Киев жителей пригородов вообще не приходится. В киевской администрации даже не представляют, что это такое. Электрички Киевским властям в принципе не нужны, поскольку они возят на работу не их избирателей, а только жителей Киевской и Черниговской областей. Для киевлян же это просто дачный транспорт пенсионеров, могут и потолкаться несколько раз в году.

    Читайте також

    А ведь общая или хорошо интегрированная транспортная система и есть основа эффективной и удобной для жизни городской агломерации. Тот же Париж начал с объединенной транспортной системы. Другие агломерации тоже. Попытки объединить Париж административно изначально предпринимались. Но ничего не вышло. Муниципалитеты и местные общины не хотели добровольно терять власть и влияние на свою территорию. (Что мы наблюдали и в Киевской области.) В итоге, центральная французская власть, которая, собственно, инициировала процесс формализации агломерации, оставила попытки решать вопрос административным путем. Решили пойти путем решения функциональных задач. То есть, объединять не территории, а функции, которые нужны жителям городов и территорий. В первую очередь, транспорт.

    Париж нам интересен тем, что именно сейчас там проходит процесс формализации столичной агломерации. Сам Париж город не гигантский, его площадь 105 кв.км. (Для сравнения, площадь Киева в 8 раз больше.) Это тот Париж, где Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам и который показывают в кино. В то же время основная масса "парижан" живет в пригородах, которые давно срослись с Парижем и являют собой единую плотно застроенную территорию площадью 814 кв. км. и с населением 7 млн человек. Никакой видимой границы между Парижем и пригородами нет. Улицы и дороги продолжаются, маршруты общественного транспорта не прерываются, территория сплошь застроена. Но формально Париж за пределы своих границ 1860 года не выходил. Большой Париж – это 131 муниципалитет, каждый из которых имеет все права местного самоуправления.

    Но жителям в этих рамках уже давно тесно. Парижская агломерация разрастается. Широкая агломерация занимает площадь 2 845 кв.км с населением 11 млн человек и объединяет 412 муниципалитетов. И снова речь идет о транспорте. Большой Париж развивается на основе масштабного строительства пригородного кольца и веток метро, связанных с имеющимися сетями собственно парижского метро, пригородных и междугородных железных дорог.

    Транспорт это, конечно, только одна составляющая. Так, необходим общий план развития территории, включающий жилищное строительство, центры коммерции (офисные и торговые площади), промышленные зоны, рекреационные территории. При агломерационном пути развития это бессмысленно планировать в рамках маленьких муниципалитетов. А в Киеве и окрестных городах и селах все пока происходит именно так: бессистемно и хаотично.

    В сложившейся ситуации, когда ни киевские городские власти, ни многочисленные окрестные населенные пункты не хотят сообща решать вопросы развития, инициативу должна взять на себя центральная власть, как это, собственно, произошло в Париже. Создаются надмуниципальные управленческие структуры, возможно, даже со статусом министерства. Эта структура курирует процессы, которые выходят за рамки интересов и полномочий отдельных местных громад, включая сам Киев. Цель – создание из киевского региона единой инфраструктурной единицы со сбалансированным рынком жилья, труда, досуга и удобными коммуникациями. Тут же вопросы энергетического обеспечения, утилизации отходов, экологии…

    Думается, что будущий Кабинет министров или новый Президент вполне могли бы проявить инициативу в вопросе формализации и развития столичной агломерации. Очевидно, что сами городские власти с проблемой не справятся.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Київ громадський транспорт метро дороги мер Київщина президент транспорт кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Сергій Таран
    Сергій Таран

    Політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ