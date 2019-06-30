Житель передмістя - не є нахлібником. Перспективи київської агломерації

Київ - це агломерація, і вельми велика за європейськими мірками. 4 млн жителів, а то і більше

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Киев объективно требует функционирования по законам агломерации. Но у нас пока не получается. Долгое время киевские власти считали, что Киев надо расширять административно, присоединяя к городу окружающие населенные пункты и территории. Когда оказалось, что их жители пригородов и местные власти против, а заставить нельзя, о "Киевской агломерации" перестали говорить, как о чем-то серьезном, вспоминая это словосочетание только в ритуальном порядке, формально.

Во всяком случае, никаких практических действий не предпринимается. Киевским городским властям банально не интересен никакой иной путь, кроме присоединения к городу новых территорий. Ни в каком ином варианте они свою выгоду не видят. Более того, для киевских властей житель пригорода – назойливый нахлебник. Тот же мэр Киева Кличко весьма недружелюбен к иногородним: "Ежедневно почти полмиллиона людей из окрестных городов и сел ездят в Киев на работу и пользуются инфраструктурой столицы и объектами социальной сферы. В то же время, все это финансируется из бюджета Киева", – говорит он.

На практике это недружелюбие проявляется, например, в фактическом бойкоте со стороны киевских властей развития и функционирования пригородного транспорта. Этой темой полностью занимается областная госадминистрация. Автобусы и маршрутки, приезжающие в Киев из пригорода, вообще не заботят городские власти. Автостанции и остановки просто исчезли из сферы интересов городских чиновников. Говорить о перехватывающих паркингах для приезжающих в Киев жителей пригородов вообще не приходится. В киевской администрации даже не представляют, что это такое. Электрички Киевским властям в принципе не нужны, поскольку они возят на работу не их избирателей, а только жителей Киевской и Черниговской областей. Для киевлян же это просто дачный транспорт пенсионеров, могут и потолкаться несколько раз в году.

А ведь общая или хорошо интегрированная транспортная система и есть основа эффективной и удобной для жизни городской агломерации. Тот же Париж начал с объединенной транспортной системы. Другие агломерации тоже. Попытки объединить Париж административно изначально предпринимались. Но ничего не вышло. Муниципалитеты и местные общины не хотели добровольно терять власть и влияние на свою территорию. (Что мы наблюдали и в Киевской области.) В итоге, центральная французская власть, которая, собственно, инициировала процесс формализации агломерации, оставила попытки решать вопрос административным путем. Решили пойти путем решения функциональных задач. То есть, объединять не территории, а функции, которые нужны жителям городов и территорий. В первую очередь, транспорт.

Париж нам интересен тем, что именно сейчас там проходит процесс формализации столичной агломерации. Сам Париж город не гигантский, его площадь 105 кв.км. (Для сравнения, площадь Киева в 8 раз больше.) Это тот Париж, где Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам и который показывают в кино. В то же время основная масса "парижан" живет в пригородах, которые давно срослись с Парижем и являют собой единую плотно застроенную территорию площадью 814 кв. км. и с населением 7 млн человек. Никакой видимой границы между Парижем и пригородами нет. Улицы и дороги продолжаются, маршруты общественного транспорта не прерываются, территория сплошь застроена. Но формально Париж за пределы своих границ 1860 года не выходил. Большой Париж – это 131 муниципалитет, каждый из которых имеет все права местного самоуправления.

Но жителям в этих рамках уже давно тесно. Парижская агломерация разрастается. Широкая агломерация занимает площадь 2 845 кв.км с населением 11 млн человек и объединяет 412 муниципалитетов. И снова речь идет о транспорте. Большой Париж развивается на основе масштабного строительства пригородного кольца и веток метро, связанных с имеющимися сетями собственно парижского метро, пригородных и междугородных железных дорог.

Транспорт это, конечно, только одна составляющая. Так, необходим общий план развития территории, включающий жилищное строительство, центры коммерции (офисные и торговые площади), промышленные зоны, рекреационные территории. При агломерационном пути развития это бессмысленно планировать в рамках маленьких муниципалитетов. А в Киеве и окрестных городах и селах все пока происходит именно так: бессистемно и хаотично.

В сложившейся ситуации, когда ни киевские городские власти, ни многочисленные окрестные населенные пункты не хотят сообща решать вопросы развития, инициативу должна взять на себя центральная власть, как это, собственно, произошло в Париже. Создаются надмуниципальные управленческие структуры, возможно, даже со статусом министерства. Эта структура курирует процессы, которые выходят за рамки интересов и полномочий отдельных местных громад, включая сам Киев. Цель – создание из киевского региона единой инфраструктурной единицы со сбалансированным рынком жилья, труда, досуга и удобными коммуникациями. Тут же вопросы энергетического обеспечения, утилизации отходов, экологии…

Думается, что будущий Кабинет министров или новый Президент вполне могли бы проявить инициативу в вопросе формализации и развития столичной агломерации. Очевидно, что сами городские власти с проблемой не справятся.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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