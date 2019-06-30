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    У світі

    Трамп прилетів у Південну Корею і сьогодні може зустрітися з Кім Чен Ином

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп прилетів у Південну Корею і сьогодні може зустрітися з Кім Чен Ином
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп підкреслив, що давно планував візит у демілітаризовану зону, що розділяє Південну і Північну Кореї

    Президент США Дональд Трамп сьогодні має намір відвідати демілітаризовану зону, що розділяє Південну і Північну Кореї, де не виключена його зустріч з лідером КНДР.

    Про відповідну поїздку президент США написав у Twitter.

    Трамп підкреслив, що давно планував візит у демілітаризовану зону. Він також висловив намір зустрітися з американськими військовими, розквартированими в Південній Кореї.

    Як додає «Голос Америки», Трамп прилетів у столицю Південної Кореї Сеул пізно ввечері в суботу для переговорів з президентом країни Мун Чже Іном.

    Про бажання відвідати демілітаризовану зону і потиснути там руку Кім Чен Ину американський президент несподівано повідомив у суботу, під час саміту G20 в Осаці.

    «Якщо лідер Північної Кореї Кім бачить таку можливість, я був би готовий зустрітися з ним на кордоні в демілітаризованій зоні, просто щоб потиснути йому руку і сказати «привіт», - написав американський президент у Twitter.

    Нещодавно президент США повідомив, що отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «дружнього» листа з вітаннями до дня народження.

    Раніше у США заявили, що Штати готові відновити переговори про денуклеаризацію з Пхеньяном.

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