Трамп прилетів у Південну Корею і сьогодні може зустрітися з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп сьогодні має намір відвідати демілітаризовану зону, що розділяє Південну і Північну Кореї, де не виключена його зустріч з лідером КНДР.

Про відповідну поїздку президент США написав у Twitter.

Трамп підкреслив, що давно планував візит у демілітаризовану зону. Він також висловив намір зустрітися з американськими військовими, розквартированими в Південній Кореї.

I am in South Korea now. President Moon and I have “toasted” our new Trade Deal, a far better one for us than that which it replaced. Today I will visit with, and speak to, our Troops - and also go to the the DMZ (long planned). My meeting with President Moon went very well!