Білоруська АЕС і ядерна катастрофа ... очима США. Висновки для Мінська і Києва

АЕС, буде прив'язана до РФ. Ніхто не продасть палива та інші страшилки. І тут один з відповідей навіщо потрібно було налагоджувати контакти Мінська і США

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Первая загрузка реакторо, естественно, РФ. Это по контракту предусмотрено. Вторая - возможно, но уже сильно зависит от политической коньюнктуры.

Короче, вот цитата: «Я бы сказала, что реакторы ВВЭР, сходные с устанавливаемыми на БелАЭС, безопасно работают в мире. В будущем топливо отчасти могли бы поставлять и американские поставщики топлива. Это уже делается на некоторых электростанциях в мире». Она принадлежит заместителю министра энергетики США Рите Барануол.

Что это значит? Это сигнал сразу трём акторам:

России, которая рассчитывает сохранить привязку Беларуси к себе за счёт продажи энергоресурсов Литве, которая откровенно истерит и пытается получить внутри и внешнеполитические бонусы на теме АЭС Китаю, котоый строил практически всю инфраструктуру вокруг АЭС и рассчитывает быть в доле.

Пока имеет лишь заявления госпожи Барануол. НО её никто за язык не тянул, это первое. А второе - заявление сделано на фоне визита министра энергетики США Рика Перри в Литовскую Республику. В рамках которого он послал литовских политиков не так далеко -- в МАГАТЭ, которое и следит за безопасностью подобных объектов.

Короче, похоже, что идеи Литовской республики завязать на данной проблеме Штаты, рассчитывая на дополнительную финансовую и политическую поддержку, остались пока идеями.

А вот заявление США весьма интересно для других региональных игроков, завязанных на США. В первую очередь Польши, Латвии, которых Минск рассматривает как покупателей своей энергии. А так же Украину, которая уже покупает беларускую энергию. В отношении Киева это может быть сигналом - уж лучше тут, чем в Москве.

Одним словом, пока что Макей имеет повод немного выпить шампанского. А Александр Лукашенко очередной раз достаёт калькулятор, чтобы с радостью сломать на нем кнопочку «+».

Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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