Вінниця візьме участь у Міжнародному виставковому ярмарку срібних поколінь Targi Seniora



Розсилка ВІДПРАВИТИ

12 жовтня в польському місті Кельце відбудеться ярмарок для людей віком 60+, на якому Вінницька міська рада представить місто та регіон як повноцінний туристичний продукт для польських сеніорів

Захід Targi Seniora покликаний опікуватися життям людей поважного віку та підвищувати якість медичних, санаторних, готельних, туристичних та інших послуг для них. Очікується, що 2019 року виставковий ярмарок срібних поколінь у Кельце буде однією з найгучніших подій Польщі, яка збере громадські сили та бізнесові кола з багатьох країн світу. Організатори гарантують не тільки широкий асортимент товарів і послуг, але й унікальну атмосферу зустрічі, що поєднуватиме розмаїту виставкову зону з привабливою культурно-розважальною обстановкою на великій сцені та цікавими лекціями у воркшоп-секторі. Насичена програма супровідних заходів передбачає концерти, виступи, презентації, конкурси, семінари, безкоштовні тести, консультації та багато іншого.

Вінниця репрезентує свої можливості на міжнародній арені з урахуванням унікальних місцевих особливостей та відповідно до європейських стандартів. Такий масштабний задум став можливим завдяки зусиллям Вінницького міського голови Сергія Моргунова та Президента міста Кельце Богдана Венти.

Столиця Поділля є одним із найрозвиненіших центрів медицини у Східній Європі, зокрема в царині стоматології, офтальмології, кардіології та нейрохірургії, а Вінницький регіон славиться багатопрофільним санаторієм у Немирові й унікальним бальнеологічним курортом Хмільник, радонові води якого за своїми властивостями аналогічні водам Баден-Бадена. Кількість іноземних клієнтів щороку зростає — ця тенденція вселяє надії щодо подальших перспектив підвищення попиту на діагностику, лікування, оздоровлення та відпочинок. Одна з головних причин такої популярності України — низькі ціни на медичні послуги з високою кваліфікацією фахівців.

Як слушно зауважив Сергій Моргунов, який став одним з амбасадорів ярмарку, «Україна має надзвичайно потужний потенціал щодо розвитку медичного туризму, і Вінниччина є яскравим підтвердженням цієї тези. Проте ми чітко розуміємо, що наразі цей напрямок потребує серйозної та послідовної підтримки органів влади та консолідації бізнесу. Участь у міжнародній виставці — наша спільна ініціатива з містом-побратимом Кельце. Ми сподіваємося, це забезпечить дієвий механізм для активізації розвитку в’їзного туризму».

У виставковій зоні міст-побратимів буде представлений стенд «Winnica. Miasto idei», що позиціонуватиме Вінницю як місто розмаїтих ідей для відпочинку срібних поколінь, де можна не лише отримати висококваліфіковану медичну допомогу в сучасних центрах і клініках та оздоровитися в унікальних курортних зонах, але й комфортно відпочити, взяти участь у яскравих фестивалях, відвідати культурні та розважальні заклади, насолодитися дивовижними краєвидами, ознайомитися з віковими традиціями краю та скуштувати страви автентичної подільської кухні в сучасних рестораціях.

«Ми отримали чудову нагоду застосувати досвід вінницьких туроператорів і лікарів та принести реальну користь власному місту, презентувавши його як повноцінний туристичний бренд із нішевою пропозицією медичних послуг. Наша участь у келецьких Targi Seniora покликана забезпечити громадян Польщі доступною інформацією, що суттєво прискорить процес звернення до якісних послуг на українських теренах. Основна мета — просування вінницького туристичного продукту на міжнародному ринку, популяризація туристичних можливостей України та демонстрація новітніх досягнень у сфері послуг широкому загалу», - зауважує в. о. директора департаменту маркетингу міста та туризму О. Вешелені.

Міська рада ініціювала системні кроки в розвитку «срібного туризму», залучивши до участі в ярмарку місцевий бізнес відповідного профілю. Це медичні заклади, санаторії, готелі, туристичні фірми та муніципальна страхова компанія. Їх діяльність націлена на якісне обслуговування із дотриманням світових стандартів.