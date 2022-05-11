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    Події в Україні

    Британська розвідка розповіла про ситуацію на острові Зміїний

    Спроби Росії зміцнити військовий гарнізон на острові зазнають краху під ударами ЗСУ - Британська розвідка розповіла про ситуацію на острові Зміїний
    Спроби Росії зміцнити військовий гарнізон на острові зазнають краху під ударами ЗСУ
    фото: ДПСУ

    Битва за Зміїний триває

    На українському острові Зміїний у Чорному морі точаться бої. Російські загарбники намагаються посилити там свій гарнізон, йдеться у розвідувальному звіті Міноборони Великої Британії.

    «Україна успішно уразила російські засоби протиповітряної оборони та судна постачання за допомогою безпілотників Bayraktar. Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму після втрати «Москви». Нинішні зусилля Росії щодо збільшення своїх сил на острові Зміїний дають Україні більше можливостей для ведення бою з російськими військами та знищення техніки», – йдеться у повідомленні.

    У розвідці зазначили, що якщо Росія зміцнить позиції на острові Зміїний за допомогою стратегічних крилатих ракет, ППО та берегової оборони, то зможе домінувати у північно-західній частині Чорного моря.

    Днями над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів. Військові РФ не змогли висадитися на острів.

    Крім того, 8 травня біля Зміїного «Байрактари» знищили три російських катери. РФ втратила 46 осіб зі складу екіпажу катерів і десанту.

    А на початку травня боєць славнозвісного острова Зміїний відгуляв весілля.

    Теги: розвідка росія окупанти Чорне море ЗСУ війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка розповіла про ситуацію на острові Зміїний