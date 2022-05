Британська розвідка розповіла про ситуацію на острові Зміїний

На українському острові Зміїний у Чорному морі точаться бої. Російські загарбники намагаються посилити там свій гарнізон, йдеться у розвідувальному звіті Міноборони Великої Британії.

«Україна успішно уразила російські засоби протиповітряної оборони та судна постачання за допомогою безпілотників Bayraktar. Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму після втрати «Москви». Нинішні зусилля Росії щодо збільшення своїх сил на острові Зміїний дають Україні більше можливостей для ведення бою з російськими військами та знищення техніки», – йдеться у повідомленні.

