Британська розвідка розповіла про ситуацію на острові Зміїний

Спроби Росії зміцнити військовий гарнізон на острові зазнають краху під ударами ЗСУ

Битва за Зміїний триває

На українському острові Зміїний у Чорному морі точаться бої. Російські загарбники намагаються посилити там свій гарнізон, йдеться у розвідувальному звіті Міноборони Великої Британії.

«Україна успішно уразила російські засоби протиповітряної оборони та судна постачання за допомогою безпілотників Bayraktar. Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу російського флоту до Криму після втрати «Москви». Нинішні зусилля Росії щодо збільшення своїх сил на острові Зміїний дають Україні більше можливостей для ведення бою з російськими військами та знищення техніки», – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/iFMlDEKM4T — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 11, 2022

У розвідці зазначили, що якщо Росія зміцнить позиції на острові Зміїний за допомогою стратегічних крилатих ракет, ППО та берегової оборони, то зможе домінувати у північно-західній частині Чорного моря.

Днями над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів. Військові РФ не змогли висадитися на острів.

Крім того, 8 травня біля Зміїного «Байрактари» знищили три російських катери. РФ втратила 46 осіб зі складу екіпажу катерів і десанту.

А на початку травня боєць славнозвісного острова Зміїний відгуляв весілля.