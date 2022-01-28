Путін хоче стати другим Гітлером та знищити незалежність України
Путін може тільки нагнітати страх, сіяти паніку та розкол
Мовою оригіналу
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война...
Врагов шли большие лавины,
Их не было сил удержать,
Как в земли вступили родной Украины
То стали людей убивать.
За землю родной Батькивщины
Поднялся украинский народ.
На бой уходили все-все мужчины...
Ну и так далее...
Старая военная песня звучит зловеще актуально. Путин хочет стать вторым Гитлером?
Кстати, Гитлер сразу же уничтожил провозглашенную «бандеровцами» независимость Украины. Путин мечтает о том же. Но кишка у него тонка, как говорили в моем детстве. Сейчас модно постить схемы, демонстрирующие подавляющее превосходство России над Украиной в разного рода вооружениях. Однако над Чечней у нее было многократно большее превосходство. Кроме того, Ичкерия былы изолирована и ей никто не помогал. И тем не менее первую войну с Чечней Россия проиграла. А после второй до сих фактически платит ей дань.
Украина Путину не по зубам. Он может только нагнетать страх, сеять панику и раскол. Главное не поддаваться.
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Джерело: блог Ігора Ейдмана