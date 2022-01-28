Путін хоче стати другим Гітлером та знищити незалежність України

Путін може тільки нагнітати страх, сіяти паніку та розкол

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Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили

Что началася война...

Врагов шли большие лавины,

Их не было сил удержать,

Как в земли вступили родной Украины

То стали людей убивать.

За землю родной Батькивщины

Поднялся украинский народ.

На бой уходили все-все мужчины...

Ну и так далее...

Старая военная песня звучит зловеще актуально. Путин хочет стать вторым Гитлером?

Кстати, Гитлер сразу же уничтожил провозглашенную «бандеровцами» независимость Украины. Путин мечтает о том же. Но кишка у него тонка, как говорили в моем детстве. Сейчас модно постить схемы, демонстрирующие подавляющее превосходство России над Украиной в разного рода вооружениях. Однако над Чечней у нее было многократно большее превосходство. Кроме того, Ичкерия былы изолирована и ей никто не помогал. И тем не менее первую войну с Чечней Россия проиграла. А после второй до сих фактически платит ей дань.

Украина Путину не по зубам. Он может только нагнетать страх, сеять панику и раскол. Главное не поддаваться.

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Джерело: блог Ігора Ейдмана

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