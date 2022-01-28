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    Думки вголос

    Путін хоче стати другим Гітлером та знищити незалежність України

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна Путіну не по зубам - Путін хоче стати другим Гітлером та знищити незалежність України
    Україна Путіну не по зубам

    Путін може тільки нагнітати страх, сіяти паніку та розкол

    Мовою оригіналу

    Двадцать второго июня,

    Ровно в четыре часа

    Киев бомбили, нам объявили

    Что началася война...

    Врагов шли большие лавины,

    Их не было сил удержать,

    Как в земли вступили родной Украины

    То стали людей убивать.

    За землю родной Батькивщины

    Поднялся украинский народ.

    На бой уходили все-все мужчины...

    Ну и так далее...

    Старая военная песня звучит зловеще актуально. Путин хочет стать вторым Гитлером?

    Кстати, Гитлер сразу же уничтожил провозглашенную «бандеровцами» независимость Украины. Путин мечтает о том же. Но кишка у него тонка, как говорили в моем детстве. Сейчас модно постить схемы, демонстрирующие подавляющее превосходство России над Украиной в разного рода вооружениях. Однако над Чечней у нее было многократно большее превосходство. Кроме того, Ичкерия былы изолирована и ей никто не помогал. И тем не менее первую войну с Чечней Россия проиграла. А после второй до сих фактически платит ей дань.

    Украина Путину не по зубам. Он может только нагнетать страх, сеять панику и раскол. Главное не поддаваться.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США війна Путін Адольф Гітлер
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    Путін хоче стати другим Гітлером та знищити незалежність України