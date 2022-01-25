  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    США обіцяють Україні ще більше зброї у разі вторгнення РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін виступила на&nbsp;брифінгу&nbsp;після прибуття в &laquo;Бориспіль&raquo;&nbsp;третього літака &nbsp;з військовою допомогою - США обіцяють Україні ще більше зброї у разі вторгнення РФ
    Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін виступила на брифінгу після прибуття в «Бориспіль» третього літака  з військовою допомогою
    фото: ChristopherJM / Twitter

    Штати готові надати Україні додаткову оборонну допомогу, «якщо Путін піде на безрозсудний крок»

    Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Штати мають намір надати Україні ще більше оборонної допомоги, якщо Росія почне вторгнення. Про це американська дипломатка сказала на брифінгу після прибуття в «Бориспіль» третього літака з військовою допомогою від США.

    «Якщо Путін піде на цей безрозсудний крок, ми надамо додаткову оборонну допомогу. Ще більше, ніж вже надали», – заявила вона.

    При цьому Квін підкреслила, що США віддають перевагу дипломатії.

    «У пошуках дипломатичного ми спілкуємося і з Україною і з союзниками по НАТО. Поставки такі, як сьогодні, триватимуть. Цього року США дали оборонну підтримку більше, ніж у будь-який з минулих років», – додала вона.

    Як відомо, сьогодні Штати передали Україні 300 ракетних комплексів Javelin. 25 січня в Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США (відео).

    22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США. Вантаж включає летальну зброю, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

    А наступного дня в Україну прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більш ніж 80 тонн озброєння.

    Згодом Пентагон показав, яку зброю отримала Україна (фото).

    Нагадаємо, протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.

    Читайте також:
    Теги: Росія США зброя Путін Україна боєприпаси озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США обіцяють Україні ще більше зброї у разі вторгнення РФ