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    Думки вголос

    Путін – найбільший невдаха на біржі світової політики

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
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    Путін створив військову загрозу, щоб її дорого продати. А прибуток отримали його вороги - Путін – найбільший невдаха на біржі світової політики
    Путін створив військову загрозу, щоб її дорого продати. А прибуток отримали його вороги

    Байден, Макрон і Шольц – найдорожчі психотерапевти у світі

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    Психотерапия за миллиарды

    Байден, Макрон и Шольц – самые дорогие психотерапевты в мире. Путин потратил миллиарды на беспрецедентную военную демонстрацию, чтобы добиться от них нескольких часов психотерапевтических успокоительных бесед (а санитары в это время скромно разминались неподалёку).

    Путин – самый нелепый неудачник на бирже мировой политики. Он создал военную угрозу, чтобы ее дорого продать. А прибыль от этого получили его враги.

    Байден вернул США роль лидера западного мира и гаранта международной безопасности. Украина сплотилась перед угрозой агрессии и получила современное оружие.

    А что получил Путин? Ах да, несколько часов приема у самых дорогих психотерапевтов в мире. Интересно, ему хотя бы полегчало?

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія США Путін путінський режим
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    Путін – найбільший невдаха на біржі світової політики