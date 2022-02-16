Путін – найбільший невдаха на біржі світової політики

Байден, Макрон і Шольц – найдорожчі психотерапевти у світі

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Психотерапия за миллиарды

Байден, Макрон и Шольц – самые дорогие психотерапевты в мире. Путин потратил миллиарды на беспрецедентную военную демонстрацию, чтобы добиться от них нескольких часов психотерапевтических успокоительных бесед (а санитары в это время скромно разминались неподалёку).

Путин – самый нелепый неудачник на бирже мировой политики. Он создал военную угрозу, чтобы ее дорого продать. А прибыль от этого получили его враги.

Байден вернул США роль лидера западного мира и гаранта международной безопасности. Украина сплотилась перед угрозой агрессии и получила современное оружие.

А что получил Путин? Ах да, несколько часов приема у самых дорогих психотерапевтов в мире. Интересно, ему хотя бы полегчало?

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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