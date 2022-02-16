Порошенко озвучив план дій для зміцнення оборони країни

П'ятий президент переконаний, що Путін продовжить тиск на Україну

Петро Порошенко під час телемарафону в ефірі «Прямого» та «5 каналу» «Як зберегти Україну» озвучив план дій для зміцнення обороноздатності держави. Лідер партії «Європейська Солідарність» наголосив, що відповідні законопроєкти вже давно зареєстровані у Верховній Раді, повідомляє пресслужба партії.

«Перше – дати достойне фінансове забезпечення українським воїнам. Не може воїн отримувати менше охоронця супермаркету. Причому і воїнам у пунктах постійної дислокації, і воїнам, які на фронті. Людина, яка в окопі захищає нашу з вами свободу, землю і державу, вона заслужила право отримати 50 тис. грн», – вважає Порошенко.

«Друге – терміново наповнити порожні стратегічні резерви. Доля дає нам трохи часу. Ми маємо знати, що у нас все напоготові. Починаючи від пального. У нас немає у резерві бронежилетів і кевларових шоломів. Взагалі. Три роки ніхто не хоче підписувати закупівлю бронежилетів. І зараз вони збираються купувати їх за кордоном, хоча за наших часів це було налагоджено в Україні», –наголосив Порошенко.

«Третє – профінансувати і розгорнути підрозділи територіальної оборони, озброїти їх. Зараз я можу вже сказати, що зброя для київської бригади територіальної оборони розташована в Десні. А хто як буде добиратися, везти? Що ви робите? І в цих умовах ми цього не можемо прийняти», – вважає п’ятий президент.

«Четверте – забезпечити фінансування Державного оборонного замовлення, у першу чергу ракетних технологій. Ми розробили «Нептуни», де вони? Вони дуже якісно себе показали. В першу чергу «Вільха». Перемодернізуйте і забезпечте системи залпового вогню великої дистанції. Державне оборонне замовлення – це понад усе. Для цього ми сьогодні вийшли і вимагали – проголосуйте 50 млрд, все розраховано, ми знаємо звідки зняти, знаємо що дати. Наступна позиція – дайте можливість територіальній обороні застосовувати зброю під час агресії, зніміть законодавчі обмеження», – наголосив Порошенко.

«Наступна позиція: розосередьте авіацію, реактивну крупнокаліберну артилерію, забезпечте прикриття об’єктів інфраструктури протиповітряної і протиракетної оборони, щоб не дозволити себе взяти в кільце, захистить лінію Маріуполь-Крим для того, щоб не допустити прориву з суходолу. Виставте бригаду в Житомирській області, в Поліссі, виставте бригаду розгорнуту в Чернігівській області для північно і північно- східного напрямку», – перераховує Порошенко.

«Ви мене вночі розбудіть, і я вам буду казати, як захистити країну. А найголовніше – не все залежить від Зеленського, не все залежить від цієї некомпетентної, на жаль, хаотичної влади, яка працює виключно на піар. Багато чого залежить і від нас із вами. Кожен має знати своє місце. Не у випадку війни, а зараз», – переконаний Порошенко.

Він зауважив, що Путін буде продовжувати тиск на Україну.

«Я як п’ятий президент України, як Верховний Головнокомандувач у 2014-2019 роках хочу наголосити – я нікому і ніколи не дозволяв тиснути на Україну в питаннях безпеки і в інших питаннях, імплементації мінських домовленостей або федералізації країни, або обмеження нашої перспективи в НАТО. І точно не дозволю цього в майбутньому. Тому поважайте свою державу, не дайте владі порушити Конституцію. Це дуже важливо – і все в нас буде добре. Ми маємо справжню мотивацію, ми знаємо, за що ми б’ємося, ми знаємо, як захищати нашу свободу, нашу волю, нашу демократію і нашу інтеграцію в ЄС. І все в нас буде добре, бо ми сильніші», – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, що Порошенко також заявив, що наразі альтернативою в ефективному стриманні агресора є українська армія та НАТО.