У царській Росії і не таке буває

Орхан Джемаль

ЦАРська Росія

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Сейчас все пишут о том, что Центрально Африканская Республика (ЦАР), где погиб Орхан Джемаль, очень опасная страна. А в это время в Нижнем Новгороде в течение каких-то 10 дней убили двух журналистов: вначале сотрудника местной ГТРК Дениса Суворова, а затем корреспондента АиФ Сергей Грачева. И это не вызвало большого скандала и даже какой-то видимой реакции российской общественности. Никто даже особо не удивился - в ЦАРской России и не такое бывает.

Есть ощущение, что «гады-физики на пари раскрутили шарик наоборот», и Россия теперь не в хваленной Евразии, а в центральной Африке находится. Да, скифы - мы, центрально-африканцы — мы, с раскосыми и жадными (до чужого добра и жизней) очами .

Пора в качестве официальной идеологии вместо евразийства какое-нибудь центрально-африканство провозгласить. А страну переименовать в ЦАРскую (Центрально-Африканскую (псевдо)Республиканскую) Россиию. Так будет точнее.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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