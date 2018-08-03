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    Думки вголос

    У царській Росії і не таке буває

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Орхан Джемаль - У царській Росії і не таке буває
    Орхан Джемаль

    ЦАРська Росія

    Мовою оригіналу

    Сейчас все пишут о том, что Центрально Африканская Республика (ЦАР), где погиб Орхан Джемаль, очень опасная страна. А в это время в Нижнем Новгороде в течение каких-то 10 дней убили двух журналистов: вначале сотрудника местной ГТРК Дениса Суворова, а затем корреспондента АиФ Сергей Грачева. И это не вызвало большого скандала и даже какой-то видимой реакции российской общественности. Никто даже особо не удивился - в ЦАРской России и не такое бывает.

    Есть ощущение, что «гады-физики на пари раскрутили шарик наоборот», и Россия теперь не в хваленной Евразии, а в центральной Африке находится. Да, скифы - мы, центрально-африканцы — мы, с раскосыми и жадными (до чужого добра и жизней) очами .

    Пора в качестве официальной идеологии вместо евразийства какое-нибудь центрально-африканство провозгласить. А страну переименовать в ЦАРскую (Центрально-Африканскую (псевдо)Республиканскую) Россиию. Так будет точнее.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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