У Росії пишаються «Спутником V», але вакцинуватися ним не хочуть
Пропаганда, як і за радянських часів, створює ілюзію народної підтримки, «морально-політичної єдності»
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Из социологических отчетов:
«63,8% респондентов испытывают гордость за страну из-за отечественных вакцин (прежде всего Спутника V)».
«62% респондентов не готовы сделать прививку отечественной вакциной Спутник V».
Уверен, что это в основном одни и те же люди. Дело в том, что сейчас в стране вновь господствует оруэлловское двоемыслие, люди в публичной и приватной сфере мыслят абсолютно по разному. Телевидение рассказывает, какие у нас крутые вакцины, а Россия впереди планеты всей. Обывателю приятно. Он, сидя у телевизора, удовлетворено качает головой; радуется, что эти вакцины охотно покупают в Аргентине и Папу Новой Гвинее, готов принимать благодарности от индейцев и папуасов.
А потом власти говорят ему – теперь давай-ка, дружок, сам уколись нашей чудо-вакциной. Тут человек быстро переносится из публично-парадно-пропагандистской сферы в свой частный, приватный мир, в котором он не доверяет ни врачам, ни начальству, ни отечественной продукции, а всего исходящего от государства инстинктивно опасается. Он слышит призывы государственных мужей прививаться и думает – где меня тут хотят поиметь? Заставить подчиниться его можно только угрозами и насилием.
И так во всем. Пропаганда, как и в советские времена, создает иллюзию народной поддержки, «морально-политического единства». А в действительности, народ этот расколот и атомизирован, руководствуется одним базовым принципом «своя рубашка ближе к телу», власти не доверяет и хочет от нее только одного, чтобы она не лезла в его частную жизнь.
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Джерело: блог Ігора Ейдмана