  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
рус
    Думки вголос

    У Росії пишаються «Спутником V», але вакцинуватися ним не хочуть

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    62% росіян не готові зробити щеплення вакциною Спутник V - У Росії пишаються «Спутником V», але вакцинуватися ним не хочуть
    62% росіян не готові зробити щеплення вакциною Спутник V

    Пропаганда, як і за радянських часів, створює ілюзію народної підтримки, «морально-політичної єдності»

    Мовою оригіналу

    Из социологических отчетов:

    «63,8% респондентов испытывают гордость за страну из-за отечественных вакцин (прежде всего Спутника V)».

    «62% респондентов не готовы сделать прививку отечественной вакциной Спутник V».

    Уверен, что это в основном одни и те же люди. Дело в том, что сейчас в стране вновь господствует оруэлловское двоемыслие, люди в публичной и приватной сфере мыслят абсолютно по разному. Телевидение рассказывает, какие у нас крутые вакцины, а Россия впереди планеты всей. Обывателю приятно. Он, сидя у телевизора, удовлетворено качает головой; радуется, что эти вакцины охотно покупают в Аргентине и Папу Новой Гвинее, готов принимать благодарности от индейцев и папуасов.

    А потом власти говорят ему – теперь давай-ка, дружок, сам уколись нашей чудо-вакциной. Тут человек быстро переносится из публично-парадно-пропагандистской сферы в свой частный, приватный мир, в котором он не доверяет ни врачам, ни начальству, ни отечественной продукции, а всего исходящего от государства инстинктивно опасается. Он слышит призывы государственных мужей прививаться и думает – где меня тут хотят поиметь? Заставить подчиниться его можно только угрозами и насилием.

    И так во всем. Пропаганда, как и в советские времена, создает иллюзию народной поддержки, «морально-политического единства». А в действительности, народ этот расколот и атомизирован, руководствуется одним базовым принципом «своя рубашка ближе к телу», власти не доверяет и хочет от нее только одного, чтобы она не лезла в его частную жизнь.

    Читайте також:

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Володимир Омелян
    Володимир Омелян

    Ексміністр інфраструктури

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Росії пишаються «Спутником V», але вакцинуватися ним не хочуть