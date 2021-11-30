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    Думки вголос

    Терорист Гіркін визнав, що на Донбасі не було жодного внутрішнього українського конфлікту

    Гіркін вважає, що&nbsp;війна на сході України є просто продовженням російської агресії, яка розпочалася у Криму - Терорист Гіркін визнав, що на Донбасі не було жодного внутрішнього українського конфлікту
    Гіркін вважає, що війна на сході України є просто продовженням російської агресії, яка розпочалася у Криму

    Самі росіяни відкрито говорять про те, що Росія воює з Україною

    Мовою оригіналу

    «Войну на Донбассе начали не добровольцы. Все началось с Крыма. А Донбасс - это просто продолжение».

    Российский диверсант Стрелков/Гиркин откровенно признал, что на Донбассе нет никакого внутреннего украинского конфликта. И война на востоке Украины является просто продолжением российской агрессии, которая началась в Крыму.

    Пока наши пророссийские политики лгут о том, что «Донбасс – это другое», и там «нет российских военных», сами же россияне открыто говорят о том, что Россия воюет с Украиной.

    Все подобные откровения необходимо собирать и запоминать. Все это должно остаться в истории. Лично я сделаю для этого все, что смогу.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас війна Ігор Стрєлков
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    Терорист Гіркін визнав, що на Донбасі не було жодного внутрішнього українського конфлікту