Новий штам коронавірусу готує нас до ще суворіших випробувань

Якщо людина перехворіла, то, згідно з рекомендаціями МОЗ, їй потрібно вакцинуватись через 28 днів

Якщо людина перехворіла, то, згідно з рекомендаціями МОЗ, їй потрібно вакцинуватись через 28 днів

Головні симптоми – це сильна втома, головний біль, висока температура

Тема дня – розповсюдження нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Нову мутацію вірусу, яка з’явилась у Південній Африці, вже виявили у Німеччині, Бельгії, Італії, Великій Британії, Австралії та інших країнах. Весь світ обговорює появу «Омікрону», деякі країни закривають авіасполучення, щоб зупинити розповсюдження нового штаму.

За попередніми даними «Омікрон» частіше, ніж «Дельта», інфікує молодь, швидше розповсюджується та вражає тих, хто перехворів. За словами медиків з ПАР, головні симптоми – це сильна втома, головний біль, висока температура. Втрати нюху та смаку у хворих не спостерігалось.

У ВООЗ відзначають, що наразі незрозуміло, чи приводить новий штам коронавірусу до більш тяжкого перебігу хвороби у порівнянні з іншими мутаціями вірусу.

Які кроки має зробити Україна для зниження ризиків:

Не чекати, а вакцинуватись

Поки що немає підтверджених даних, що «Омікрон» знижує ефективність вакцини. Тому українцям не варто чекати, доки вчені будуть вирішувати, чи адаптувати наявні вакцини під новий штам. Масове розповсюдження нового штаму займає доволі тривалий час. Згадайте, штам «Дельта» з’явився в Індії восени 2020 року, в Європі – взимку. В Україні перші два випадки були зафіксовані наприкінці червня, а масово українці почали на нього хворіти у вересні. Тож сьогодні набагато важливіше захистити себе від штаму «Дельта», який нікуди не зник, і від якого щоденно гине сотні українців!

Обов’язково робити щеплення тим, хто перехворів

Якщо людина перехворіла, то, згідно з рекомендаціями МОЗ, їй потрібно вакцинуватись через 28 днів. Перенесення хвороби не гарантує, що ви не захворієте повторно. Попередні дані говорять про вірогідний підвищений ризик повторного зараження коронавірусом штаму «Омікрон». Отже, друга рекомендація – обов’язково вакцинуватись всім, хто перехворів.

Прискорити рішення щодо введення «бустерної» дози

Для груп ризику та тих, хто на передньому краї боротьби з хворобою, потрібно вже дозволити робити «бустерну» дозу. Літні люди та медичні працівники мають отримати можливість посилити захист від Сovid-19.

Готуватись до наступної хвилі

Нещодавно Верховна Рада виділила 800 млн грн на закупівлю та встановлення кисневих станцій, також ми спростили процедуру закупівлі обладнання. Наразі третя хвиля коронавірусу пішла на спад. Найближчі місяці потрібно використати для аналізу помилок, виявлення «слабких місць» та посилення системи охорони здоров’я. Ми повинні бути готовими до ще суворіших випробувань.

І наостанок. Новий штам – це не привід панікувати. Це привід ще раз усвідомити, що світ змінився. Підвищена увага до здоров’я – обов’язкова вакцинація, масковий режим у публічних місцях, соціальна дистанція, рутинне щеплення, періодичні медичні огляди – повинні стати частиною нашого життя.

Джерело: блог Михайла Радуцького

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