Зеленський вирішив почати своє президентство з антиконституційного кроку

Ігор Коліушко Голова правління Центру політико-правових реформ

Ігор Коліушко

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Президент Володимир Зеленський під час своє інавгурації

Так поводилися більшість диктаторів - говорили, що вони реалізують волю народу, при цьому замовчували про верховенство права, Конституцію та закони

Ну що ж, гірші прогнози, на жаль, починають справджуватися. Президент Зеленський вирішив почати свої президентство з антиконституційного кроку - «розпуску Парламенту», як він сказав.

По-перше, конституційних підстав для цього немає. А по-друге, антипарламентаризм і апеляція до прямої демократії, чим була насичена його виборча програма, - це два основні інструменти чи симптоми прагнення узурпації влади.

Так поводилися більшість диктаторів - говорили, що вони реалізують волю народу, при цьому замовчували про верховенство права, Конституцію та закони.

Сподіваюся у Верховній Раді знайдеться 45 народних депутатів, які не побояться підписати подання в Конституційний Суд для захисту Конституції.

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