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    Думки вголос

    Зеленський вирішив почати своє президентство з антиконституційного кроку

    • Ігор Коліушко

      Голова правління Центру політико-правових реформ

    • Розсилка
    Президент Володимир Зеленський під час своє інавгурації - Зеленський вирішив почати своє президентство з антиконституційного кроку
    Президент Володимир Зеленський під час своє інавгурації

    Так поводилися більшість диктаторів - говорили, що вони реалізують волю народу, при цьому замовчували про верховенство права, Конституцію та закони

    Ну що ж, гірші прогнози, на жаль, починають справджуватися. Президент Зеленський вирішив почати свої президентство з антиконституційного кроку - «розпуску Парламенту», як він сказав. 

    По-перше, конституційних підстав для цього немає. А по-друге, антипарламентаризм і апеляція до прямої демократії, чим була насичена його виборча програма, - це два основні інструменти чи симптоми прагнення узурпації влади.

    Так поводилися більшість диктаторів - говорили, що вони реалізують волю народу, при цьому замовчували про верховенство права, Конституцію та закони.

    Сподіваюся у Верховній Раді знайдеться 45 народних депутатів, які не побояться підписати подання в Конституційний Суд для захисту Конституції.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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