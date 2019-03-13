Демографічна яма в Росії перетворюється на справжнє провалля

Які думки виникають в атмосфері ненависті у росіян, хто вирішує, заводити їм дітей, чи ні?

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По телевизору нам показывают бодрые картинки о том, как молодые семьи хотят обзаводиться детьми, услышав в последнем президентском Послании о новых льготах для многодетных. Даже может сложиться впечатление, что в стране наблюдается, или, по крайней мере, намечается демографический бум. Что происходит на самом деле?

Власти еще несколько лет назад очень гордились тем, что в России стал фиксироваться естественный прирост населения. В президентском Послании 2015 года было сказано, что «по всем прогнозам, мы уже должны были бы сползти в новую демографическую яму, через поколение прозвучало бы эхо 90-х, о чем нам говорили и что предрекали специалисты – демографы… Но этого не происходит… Семьи хотят растить детей, верят в их будущее, верят в свою страну, рассчитывают на поддержку государства».

Не надо было этого говорить… Не надо. Сегодня происходит ровно обратное, и причины этого не только из 90-х. Так что всё-таки правы были специалисты – демографы. Но даже они не учли тот факт, что причины вновь наступивших демографических трудностей будут не только в малочисленности поколения 90-х годов прошлого века, но и в нынешней экономической неопределенности, в снижающихся шестой (!) год подряд реальных располагаемых денежных доходах населения.

В 2018 году, по данным Росстата, численность населения страны уменьшилась на 93,5 тыс. человек. Такого – уменьшения абсолютной (подчеркиваю: абсолютной) численности населения страны – не было в России с 2008 года (тогда уменьшение составило 10,3 тыс. человек).

Сегодня даже миграционный прирост населения России не компенсирует естественную убыль населения. Что такое 93,5 тыс. человек для России? Много это, или мало? Для наглядности: сегодня численность населения (93-94 тыс. человек) имеют такие города, как Воскресенск, Соликамск, Мичуринск, Магадан и др. Никого из жителей этих городов прошу не обижаться. Вот так: год прошел, и исчез какой-нибудь из этих городов со всеми жителями. Жуть.

Теперь о том, как начался 2019 год. Вот свежие данные из Единого государственного реестра ЗАГС: число родившихся в январе 2019 года снизилось на 10,4% по сравнению с соответствующим показателем января 2018 года. Естественная убыль (превышение числа умерших над числом родившихся) увеличилась с 30308 человек до 44307 человек, то есть почти в 1,5 (!) раза. Все это означает, учитывая инерционность демографических процессов, что в 2019 году ситуация значительно ухудшится. В подтверждение инерционности: если в январе 2018-го было заключено 49005 браков, то в январе 2019 года уже только 31185 (обвальное сокращение – на 36,4%). Понятное дело, что дети рождаются не только в браке, но всё-таки…

Как власти собираются исправлять нынешнюю ситуацию? Точечными мерами по поддержке многодетных семей? – Это, конечно, надо делать, но этого мало. Системности не хватает, даже несмотря на наличие отдельного нацпроекта «Демография».

О системных мерах много можно сказать. Скажу только об одной вещи. Власти нам с удовольствием демонстрируют видеоролики про новейшее российское оружие, как круто мы теперь уничтожим всех наших врагов. По телевизору показывают потенциальные цели наших ядерных ударов за рубежом.

Какие мысли возникают в такой атмосфере «осажденной крепости» у тех, кто решает, заводить им детей, или нет? Что диктует в такой обстановке ответственность за будущие поколения?

Получается, что власти сулят тем же многодетным «пряники» за их вклад в решение демографических проблем (они же несколько лет назад отрапортовали, им надо быстренько все исправить), и одновременно колоссальнейшим образом дестимулируют людей к деторождению. Что будет более действенно – догадаться нетрудно.

Демографическое эхо 90-х годов – единственная объективная причина того, что происходит сегодня с численностью населения страны. Но с этой проблемой, как показывал недавний отчет, вполне можно было справиться.

Поэтому нынешнее резкое обострение демографической ситуации – это следствие неопределенности экономических перспектив, падающих доходов населения и тревожности настроений людей в условиях атмосферы «осажденной крепости». А это все никак не назовешь объективными причинами.

Джерело: Эхо Москвы

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